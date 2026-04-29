“Yoga Solidaria”: Este fin de semana habrá una clase abierta para ayudar a Calles Solidarias

Este viernes 1 de mayo a las 18 se llevará a cabo una jornada solidaria que, además de ayudar a quienes más lo necesitan, buscará cuidar y nutrir el cuerpo y la mente de los vecinos y las vecinas de zona oeste.





Se trata de un encuentro de "Yoga Solidaria", una iniciativa organizada por el espacio Kushi Yoga de Villa Luzuriaga y la asociación moronense Calles Solidarias, con el objetivo de seguir brindando una asistencia social a las personas en situación de vulnerabilidad del distrito.





La organización oriunda de Morón lleva ya más de diez años de trayectoria en el oeste asistiendo a personas en situación de calle que se nuclean en la Plaza La Roche para recibir no sólo un plato de comida, sino un momento grato para compartir con voluntarios y voluntarias que escuchan las historias de vida de cada uno/a y se proponen mejorar su calidad de vida.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, el grupo solidario se unió al estudio Kushi Yoga para realizar una clase práctica de yin yoga y meditación, una actividad abierta a la comunidad, que no requiere de experiencia previa y que cuenta con la posibilidad de asistir con un acompañante.





La clase, que tendrá lugar en el espacio de bienestar ubicado en Villa Luzuriaga, se dictará de forma gratuita para quienes deseen iniciarse en la práctica del yoga. El único requisito es colaborar con una donación para la preparación de las viandas de comida que Calles Solidarias entrega durante la semana en Morón.





"Podés venir con quien quieras, sin costo alguno. Solo tenés que colaborar con harina, leche en polvo, cacao o flan", comentaron desde el espacio Kushi Yoga.





En el estudio, los y las profesionales brindan clases prácticas de yoga integral y, una vez a la semana, incorporan los beneficios de la esferodinamia para enriquecer y profundizar movimientos, además de sumar el aspecto lúdico a la actividad.





Durante el encuentro de este fin de semana a beneficio de Calles Solidarias, los y las asistentes podrán disfrutar de un momento de conexión interna, relajación y reflexión, en una clase que será beneficiosa tanto para el cuerpo como para la mente, las emociones y el espíritu.





La cita es este viernes 1 de mayo a las 18 en el estudio de Kushi Yoga, ubicado en Villa Luzuriaga. La clase es abierta y gratuita para la comunidad. Solo se pide colaborar con una donación de los elementos mencionados anteriormente para Calles Solidarias. Para más información, comunicarse con el personal del estudio a través de sus redes sociales.