Morón: Este fin de semana se realizará un encuentro de salud mental y masculinidades

Este sábado 2 de mayo a las 15 Morón será la sede de un encuentro para repensar y reflexionar acerca del nexo de las emociones y las masculinidades en los tiempos del Ni Una Menos y los feminismos.





Se trata de una jornada de charla y debate organizada por el Colectivo de Varones Desobedientes que girará en torno a las experiencias sobre masculinidades y la salud mental.





El encuentro tendrá lugar en la Casa Taller moronense, ubicada en Río Piedras al 351 y contará con la participación de un panel profesional de disertantes, integrado por la psicóloga Lucía Saavedra, el comunicador social Gustavo Escobar, la técnica en trabajo social Jazmín Sarmiento y la licenciada en enfermería Mariana Torales.





La agrupación "Varones Desobedientes" se dedica hace casi una década a recorrer distintos barrios del conurbano con el fin de generar espacios seguros entre varones que permitan abordar la cuestión acerca de qué significa ser un varón en la actualidad.





Una de sus propuestas más fructíferas a lo largo de los años son los encuentros a modo de taller, titulados "¿Te cabe el machismo?", una iniciativa que tiene como objetivo “reflexionar y activar ante las situaciones cotidianas del ejercicio de violencia, por parte de varones cis, contra mujeres y personas LGBTI+”, en palabras de los propios miembros del colectivo.





En esta ocasión, los integrantes de Varones Desobedientes serán los anfitriones de un encuentro en Morón que buscará compartir experiencias sobre el abordaje e investigación de la salud mental con diversas poblaciones masculinas.





"¿Nos abrimos fácilmente los varones? ¿A quiénes confiamos lo que nos pasa? Nuestras experiencias, emociones, miedos, enojos, aquello que nos aterra asumir y compartir... ¿a quiénes se lo expresamos y en qué contexto? ¿Cuán fácil nos resulta acudir a un profesional, tomar la decisión de ir al psicólogo/a?", reflexionaron desde el espacio respecto de algunos de los disparadores que marcarán la tónica del encuentro de este fin de semana.





La cita para participar de la charla debate sobre masculinidades y salud mental, organizada por el Colectivo Varones Desobedientes es este sábado 2 de mayo a las 15 en la Casa Taller (Río Piedras 351, Morón). La actividad será abierta a la comunidad y a colaboración.