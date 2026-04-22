Morón: El área de Juventudes convoca a la inscripción al Progresar 2026

La Dirección de Políticas Públicas para Juventudes del Municipio de Morón recordó a los vecinos y las vecinas del distrito que son los últimos días para procesar la inscripción correspondiente a la edición 2026 del programa Progresar.





La iniciativa a nivel nacional es una beca educativa que acompaña a los jóvenes para que terminen la educación obligatoria, continúen estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente.





En el caso de los estudios secundarios, la beca se encontrará abierta hasta el 24 de abril y, en el caso de la formación académica en el nivel superior, se podrá aplicar al beneficio hasta el 30 de abril. Por su parte, para quienes deseen formarse profesionalmente, la inscripción podrá realizarse desde el 27 de abril y hasta el 27 de noviembre.





"Desde Morón seguimos acompañando a las juventudes para que puedan estudiar y proyectar su futuro. Esta beca puede ser una herramienta clave para seguir estudiando", destacaron desde el área dedicada a los chicos y las chicas del municipio.





El espacio de Juventudes del Municipio de Morón depende de la Secretaría de Desarrollo Social y promueve derechos y acceso a políticas públicas para jóvenes, gestionando espacios como la Casa de la Juventud y programas de orientación vocacional. Además, el área se enfoca en el acompañamiento educativo, la participación ciudadana y la prevención.





¿Cómo inscribirse al Progresar 2026?

La beca educativa Progresar llega de manera directa a cada destinatario/a y está vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.





La iniciativa contempla tres tres líneas de acción:





Progresar Obligatorio : dirigido a estudiantes que deben completar su educación secundaria, asegurando la terminalidad educativa.

: dirigido a estudiantes que deben completar su educación secundaria, asegurando la terminalidad educativa. Progresar Superior : orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios.

: orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios. Progresar Formación Profesional: diseñada para quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente, facilitando su inserción en el mercado laboral.





Cada propuesta integrada dentro de la beca Progresar tiene sus propios requisitos específicos. Para el Progresar Obligatorio, los interesados y las interesadas deberán:





Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a, o extranjero/a con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.





Para aplicar al Progresar del nivel superior, los requisitos son:





Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.





Y por último, quienes deseen aplicar a la beca de Formación Profesional, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:





Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y

Producción (CoNETyP).





La inscripción para la beca Progresar en cualquiera de sus niveles se realiza a través de la plataforma oficial.