Edicto Judicial

El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, en Expte. N°MO-40716-2021, Cita y emplaza a herederos de DOZO SANTIAGO FELIX ANTONIO y/o todos aquellos que se consideren con derechos sobre el inmueble ubicado en la localidad de Castelar, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs.As.; con frente a la calle Prudan 943, entre Zeballos y Pasteur; designado con el número 41 de la manzana 7, Circunscripción: II - Sección: B - Manzana: 99 - Parcela 16; Partida Inmobiliaria: (101) 45033; Partida Municipal: (101) 45033; Matrícula: 112815, para que dentro de los DIEZ DIAS de la última publicación comparezcan a tomar en el proceso la intervención que les corresponda, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente (art. 681 del Código Procesal).- Morón, 29 de Abril de 2026.- Publíquense por dos (2) día en el Diario "LA CIUDAD DIARIO" de la localidad de Morón.

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