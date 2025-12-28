Edicto Judicial
Autos: “CARBALLO FLAVIA ROSANA C/ TORREZ JUAN DOMINGO S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION (INFOREC 958)” Expte. Nro. 74921 - 2025.- El Juzgado de Paz Letrado de Coronel Rosales cita y emplaza a los herederos del demandado Juan Domingo Torrez y a todo quien se considere con derecho sobre el inmueble objeto del presente juicio identificado catastralmente como CIRCUNSCRIPCION VII - SECCION A CHACRA 0 - FRACCION 0 - MANZANA 116 - PARCELA 30 PARTIDA 113-040334 - DOMINIO INSCRIPTO EN LA MATRICULA 7234 (113), para que dentro del plazo de DIEZ días comparezcan a tomar la intervención que les corresponda en autos, bajo apercibimiento de nombrársele Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente en el proceso.- Punta Alta, 8 de noviembre de 2025.- fdo.: MALDONADO LAURA CARINA. JUEZA.”.-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Ley 15.192
Asociación civil la konstructora de Ituzaingo Legajo 2/200422
La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. Exp 21.209- 137267), fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria: Convocase Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la Asociación civil La Konstructora de Ituzaingo. el día 22 de Octubre de 2025 a las 18.30 hs, en primer convocatoria, y a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle Ecuador 2690 , de la Ciudad de Ituzaingó Norte , a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración y aprobación de la Condonación de la deuda documental a Diciembre de 2014 solicitada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 8 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2020; 4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 9 finalizado el 31 de Diciembre del año 2021; 5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 10 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2022 ; 6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 11 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2023; 7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 12 finalizado el 31 de Diciembre del año 2024 ; 8) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión (normalizadora). 9) Elección total de los cargos de comisión .
COMISION NORMALIZADORA