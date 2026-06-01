Moreno: arranca la "Semana de la Miel Bonaerense" con ferias y encuentros productivos

Desde este lunes, el Municipio de Moreno le da la bienvenida a una nueva edición de la "Semana de la Miel Bonaerense". La iniciativa no solo busca tentar a los vecinos con los mejores productos de la colmena, sino también visibilizar y apuntalar el enorme trabajo que realizan los productores apícolas de nuestra región.



La cita será en pleno corazón de Moreno: la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Av. Libertador y Mitre. Los puestos y actividades funcionarán de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00hs, como una propuesta interesante para vivenciar tanto al salir del trabajo como para pasear al medio día.





Además de la clásica y valorada miel pura, quienes acerquen al centro de Moreno se van a encontrar con un circuito pensado para toda la familia: habrá puestos de venta directa del productor al vecino, degustaciones gratuitas y espacios dedicados a la realización de charlas.



La agenda de la semana no se limita únicamente al consumo. El jueves 4 de junio, a las 11:00hs, se llevará a cabo un destacado encuentro de productores apícolas. Este espacio clave servirá debatir las principales problemáticas del sector, poner en común propuestas de crecimiento regional y coordinar la bajada de distintos programas de asistencia.



Esta jornada cuenta con un fuerte respaldo institucional y es impulsada en conjunto por la Asociación de Apicultoras y Apicultores en Defensa del Medio Ambiente de Moreno, la organización Apicultores Nucleados por un Propósito (ANPUP) y el Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires.