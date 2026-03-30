Un gendarme de civil mató a un motochorro y baleó a un menor que intentaron robarle en Moreno

Un cabo de la Gendarmería Nacional que circulaba de civil abatió a tiros a un delincuente e hirió gravemente a un cómplice menor de edad que intentaron robarle la moto en Trujui, partido de Moreno. Tras el violento episodio, la Justicia ordenó una custodia fija en el domicilio del efectivo por temor a posibles represalias.



El hecho ocurrió el viernes 27 a las 23 horas, en la intersección de la Avenida Néstor Kirchner y la calle Vasco Da Gama. El suboficial de 28 años, con prestación de servicio en la Región 1 de Campo de Mayo, circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos motochorros a bordo de una Honda Wave sin patente.



Según la reconstrucción del caso, uno de los asaltantes lo apuntó con un arma que luego se comprobó era una réplica de una pistola 9 milímetros.



Ante la inminente amenaza, el gendarme logró extraer su arma reglamentaria, y efectuó entre cuatro y cinco disparos contra los atacantes. Durante el forcejeo, el efectivo cayó al asfalto y sufrió escoriaciones leves.

El saldo del tiroteo

Uno de los disparos impactó en el tórax de uno de los asaltantes, identificado oficialmente como Ariel Otaiza (23). Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al hospital local, pero ingresó sin signos vitales.



Por su parte, el cómplice, un adolescente de 17 años identificado como S. N. D., recibió impactos de bala en el tórax y en su pierna derecha. Actualmente permanece internado en estado crítico y bajo estricta custodia policial.



Tras el enfrentamiento, personal de la Policía Científica secuestró tanto la motocicleta de los ladrones, la réplica utilizada en el asalto y el arma reglamentaria del suboficial.

Cámaras clave y temor a represalias

La causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Moreno. El análisis preliminar de las cámaras de seguridad corroboró la versión del intento de robo que dió el gendarme.



Si bien el efectivo permanece momentáneamente detenido, las autoridades dispusieron una consigna policial fija en su domicilio ante eventuales ataques de los familiares de los delincuentes, y se le asignó personal especializado para brindarle contención psicológica.