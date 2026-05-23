Moreno: Estancia El Dorado invita a vivir una jornada a puro folklore y tradición

En las vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el oeste se prepara para celebrar nuestras raíces. Este domingo 24 de mayo, a partir de las 13:00hs, la Estancia El Dorado abrirá sus puertas a toda la comunidad para disfrutar de una gran peña folklórica rodeada de un entorno natural incomparable.



La jornada promete ser un verdadero viaje a nuestras tradiciones. Según adelantaron desde la organización, el evento contará con espectáculos de música en vivo y la presentación de un ballet folklórico que pondrá a bailar a los presentes.





Para acompañar el clima festivo, los asistentes -que deben inscribirse previamente a través del link oficial- podrán optar por un menú patrio especial, con un valor de $15.000 pesos que debe abonarse mediante transferencia (ALIAS: IMDEL.MORENO). Esta opción gastronómica es ideal para combatir el frío de mayo e incluye una empanada de carne, una porción de locro y una bebida.



Uno de los grandes atractivos de esta propuesta es la facilidad a la hora de acceder al predio. Desde las redes de Estancia El Dorado explicaron lo siguiente: "podés acercarte por tus medios o aprovechar el traslado mediante el Bus Turístico".



Quienes deseen utilizar este transporte municipal, deberán abordarlo en la Plaza Mariano Moreno (Asconape 51). Es fundamental destacar que, para viajar en el bus, se requiere inscripción previa mediante el sitio oficial del área de turismo del Municipio de Moreno.