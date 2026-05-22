La Selección Argentina usaría la IA en la Copa del Mundo

La Albiceleste incorpora la inteligencia artificial como un asistente táctico para el Mundial, marcando una disputa tecnológica dentro y fuera de la cancha.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Google llevaron a cabo en Nueva York el primer evento público de su sociedad con Gemini.



La jornada incluyó una visita a la Google Store de Manhattan, donde directivos de ambas entidades definieron los próximos pasos de la implementación del acuerdo, y una serie de actividades abiertas al público en Times Square, que culminaron con la proyección de un video de la Selección Argentina en una de las pantallas más emblemáticas del mundo.



Este será el primer Mundial de fútbol masculino tras la explosión de la inteligencia artificial con ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Grok de X o Gemini de Google, entre otras.



En el recorrido estuvieron presentes Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones de Google para Hispanoamérica, y Leandro Petersen, director de Marketing y Comercial de la AFA.

La inteligencia artificial no aparece en la lista de convocados para este Mundial, pero cubre todas las posiciones dentro de la cancha.



Juega con el cuerpo técnico: Gemini trabajará de la mano con Matías Manna, el analista de datos del equipo de Scaloni, para estudiar a los rivales, analizar cruces tácticos y realizar proyecciones de partidos.



Petersen lo confirmó cuando se rubricó el acuerdo en marzo: “Esa figura de Matías como analista de datos de la Selección va a estar vinculada con Gemini.”



Juega con los futbolistas: monitoreo de bienestar, horas de sueño, pulsaciones y estado físico en tiempo real.



Y juega con la hinchada. Sabatini identificó tres aplicaciones concretas que transformarán la experiencia del torneo.



La primera es el análisis: con Gemini, cualquier persona que mire el partido desde su casa podrá cruzar el historial de un pateador de penales con la altitud del estadio y el récord del arquero rival.



La segunda es la creatividad: memes, fotomontajes y contenido para redes sociales, mientras que la tercera es la música: Lyria, la herramienta de creación musical integrada en Gemini, permite armar una canción de cancha en cuestión de segundos.



Argentina llega al Mundial de este verano en Norteamérica como una de las favoritas junto con otras selecciones como Francia o España.



La Selección Albiceleste, capitaneada por Lionel Messi, buscará revalidar el título que consiguió en Qatar 2022.