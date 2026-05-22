Morón es inclusión: Hoy se realizará el Primer Congreso Internacional de Deporte Adaptado

Este viernes 22 de mayo hasta las 17 se estará realizando en Morón la primera edición del Congreso Internacional de Deporte Adaptado y Paralímpico, una jornada dedicada a la reflexión, formación e intercambio para seguir fomentando el deporte y la inclusión.





La actividad, que tendrá lugar en el Estadio Diego Armando Maradona del Polideportivo Gorki Grana (Blas Parera 180), contará con la participación de distintos referentes nacionales e internacionales.





Según informaron desde el Municipio de Morón, la primera edición del Congreso Internacional de Deporte Adaptado y Paralímpico está organizada por el propio gobierno local, en conjunto con el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Huelva y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.





Dentro de las charlas, talleres y conversatorios que se realizarán durante el evento deportivo, se destacan la charla magistral "Los desafíos de la inclusión social ante las nuevas tecnologías de la comunicación", que estará a cargo del Dr. Walter Gadea de la Universidad de Huelva.





También brindará un conversatorio el Dr. Alejandro Pérez, quien debatirá sobre el concepto y rol del deporte como práctica y el deporte como derecho.





Respecto al para-atletismo, el profesor Javier Álvarez y el Licenciado Lisandro Muhoberac conversarán sobre la práctica deportiva como una herramienta pedagógica para la inclusión escolar.





Bajo la misma línea, el profesor Fernando Mihovich brindará una charla sobre la para-natación y sus estrategias para una enseñanza acuática inclusiva.





Hacia más adentrada la jornada, el profesor Jorge Vivas expondrá el plan deportivo del Municipio de Morón, mientras que el Magister Leonardo Troncoso brindará información sobre el programa Juegos y Deportes Adaptados.





Asimismo, durante la jornada se trabajará sobre la inclusión y los distintos abordajes integrales desde una perspectiva sociosanitaria, una charla que estará a cargo del Licenciado José María Ghi.





Por otro lado, el profesor Carlos Cardelli brindará un conversatorio acerca del básquet escolar y el básquet en silla, relatando distintas experiencias de inclusión real.





Hacia el final del Congreso, también habrá conversatorios dedicados al Boccia en la escuela, el vóley sentado, la adaptación, participación y trabajo en equipo en la escuela.





La primera edición del Congreso Internacional de Deporte Adaptado y Paralímpico tendrá lugar este viernes 22 de mayo hasta las 17 en el Estadio Diego Armando Maradona del Polideportivo Gorki Grana (Blas Parera 180).