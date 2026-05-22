Ituzaingó: cayeron dos hermanos dealers que usaban apps de viajes como fachada para vender droga

Dos hermanos acusados de liderar una red de narcomenudeo fueron detenidos en las últimas horas en Ituzaingó. Según la investigación, comercializaban cocaína desde un domicilio fijo y también bajo la modalidad de "delivery" utilizando aplicaciones de viajes, operatoria que logró ser desbaratada por la DDI de Morón tras varios meses de tareas de inteligencia.

Una denuncia anónima y el modus operandi

La investigación se inició el 26 de febrero de este año a partir de un llamado anónimo. La alerta vecinal indicaba que una mujer y un hombre, hermanos entre sí y ambos de 33 años, manejaban un circuito de venta de drogas en el distrito con roles bien definidos.



Según lograron establecer los investigadores, la mujer realizaba las transacciones ilícitas directamente desde el interior de una de sus viviendas.



Por su parte, el hombre era el encargado de la logística móvil: efectuaba el reparto de los estupefacientes bajo la modalidad de delivery, movilizándose en un Volkswagen Gol y utilizando como fachada aplicaciones de transporte de pasajeros como DiDi y Uber.

Cámaras de seguridad y seguimientos

Con la intervención de la UFI N° 9 de Morón, especializada en estupefacientes, se ordenó un seguimiento exhaustivo que incluyó vigilancias encubiertas y observaciones dinámicas.



Para documentar el accionar de la banda, resultó vital la colaboración del Centro de Monitoreo de Ituzaingó, según informaron fuentes policiales.



Las cámaras de seguridad permitieron registrar la ruta de los sospechosos y filmar las típicas maniobras de "pasamanos" en distintos puntos del partido: breves encuentros donde los acusados intercambiaban pequeños envoltorios por dinero en efectivo y se retiraban rápidamente.

Allanamientos y secuestro de drogas

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Morón libró las órdenes para allanar de forma simultánea dos domicilios sobre la calle Fernando Fader: uno en la cuadra ubicada entre El Tordo y Niceto Vega, y el otro a la altura de Gral. Pinto y Villegas.



Fue en el primer objetivo donde los uniformados lograron la aprehensión de los dos hermanos. Durante la requisa de las habitaciones, las autoridades incautaron 43 envoltorios de nylon color negro que contenían dosis de cocaína preparadas para la venta.



Además de la droga, los efectivos secuestraron una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un equipo de comunicación tipo handy. Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de "Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización".