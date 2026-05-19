Salvat lanzó un modelo a escala de "La Perlita" para armar

Para los vecinos de zona oeste, pocas imágenes evocan tanta nostalgia como la figura de los viejos colectivos que recorrían los barrios. Hoy, esa memoria cobra vida física: Editorial Salvat acaba de lanzar al mercado una obra imperdible que invita a los fanáticos a construir su propia maqueta a escala del legendario colectivo "La Perlita".



La colección propone el armado de una fiel reproducción a escala del cásico Mercedes-Benz LO 1112 en su versión del año 1969. Este mítico modelo, que comenzó a fabricarse en 1965, no tardó en convertirse en una referencia absoluta para los bonaerenses y en el diseño más icónico de todos los que han circulado por el país.





Quienes se sumerjan en este proyecto se encontrarán con una miniatura que recoge hasta el más mínimo detalle del vehículo original. Este modelo, junto a sus hermanos de gama, fue uno de los últimos colectivos populares con motor delantero, característica que también ha sido replicada a la perfección en esta maqueta.



En su época, la llegada de este colectivo supuso una revolución en las calles: su inconfundible diseño frontal aportó ventajas claves para el chofer, otorgándole un mayor campo de visión y una maniobrabilidad mucho más ágil para enfrentar el exigente tránsito del conurbano.

Algunos detalles interesantes de esta nueva colección





LA propuesta de Salvat está pensada tanto para expertos en modelismo como para principiantes que buscan un pasatiempo nostálgico. Esta contará con la entrega de fascículos ricos en historia como así también con la entrega de las piezas correspondientes para ir armando este histórico colectivo.



Cada edición cuenta con una sección de instrucciones detalladas y precisas imágenes para, paso a paso, llevar adelante el proceso de ensamble de forma fácil, didáctica y divertida. Es importante destacar que la obra completa consta de un mínimo de 140 entregas; es por esto que, para organizar el armado, los primeros cuatro fascículos saldrán a la venta de forma quincenal y a partir de la quinta, la periodicidad pasará a ser mensual.