Scaloni empieza a hacer el recorte para la lista del Mundial

La idea del entrenador es llamar más de 26 futbolistas, antes de entregar la nómina definitiva para la Copa del Mundo que es el sábado 30 de mayo.



En cuestión de días, Argentina tendrá a los 26 futbolistas convocados al Mundial, que tendrá comienzo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, con México vs. Sudáfrica.



La Selección comenzará su preparación en suelo estadounidense el 1 de junio, en el predio de Kansas. Sin embargo, se espera que la semana que viene empiecen las prácticas en Ezeiza.



La estructura mantiene la base del equipo campeón del mundo y del ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado. Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serían los tres arqueros.



Los defensores que tienen prácticamente sus lugares asegurados son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.



Entre los mediocampistas, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios serían fijas.



Mientras que los delanteros que estarían presentes en la Copa del Mundo serían: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.



De esta manera, solo restan días para que el técnico Lionel Scaloni anuncie de manera oficial la nómina, que ya fue presentada por otros países. El límite para la presentación es el 30 de mayo.

Por último, la Selección Albiceleste disputará dos amistosos antes del Mundial. Primero se medirá con Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas.

El segundo, frente a Islandia, el martes 9 de dicho mes en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama. Faltan confirmar los horarios de ambos encuentros.