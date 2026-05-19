La Salud no se negocia: Mañana se realizará una Marcha Federal en defensa de la Salud Pública

Este miércoles 20 de mayo a partir de las 13 se llevará a cabo en CABA y todo el país una movilización masiva en defensa de la Salud Pública y en contra del ajuste brutal que el gobierno de Javier Milei está realizando en el sector.





La marcha, de carácter federal, tendrá como lema "La Salud no puede esperar" y reunirá a organizaciones sociales y estudiantiles, sindicatos y trabajadores/as de la salud, iniciando su concentración frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminando en Plaza de Mayo.





Dentro de los principales reclamos de la movilización de esta semana, se encuentra el recorte de 63 mil millones de pesos en las partidas destinadas al sistema público.





Además, los y las profesionales del Foro por el Derecho a la Salud alertan sobre el desfinanciamiento y la interrupción del Programa Remediar, una iniciativa que busca garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales y tratamientos para las enfermedades más frecuentes, a partir de la entrega de botiquines médicos a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país.





Desde el mismo espacio, también pusieron el foco en el desfinanciamiento del PAMI y “la imposición de topes” a sus médicos, el “desguace” del Programa Nacional de Inmunizaciones y el “retroceso” en políticas de Salud Mental, impulsado por el gobierno libertario.





“El resultado es alarmante: un millón de familias quedan sin cobertura y sin respuestas, frente a un gobierno que abandona su responsabilidad de cuidar a cada argentino y argentina. Por eso, este miércoles 20 de mayo marchamos en defensa de la salud pública. La salud no puede esperar”, sostuvieron desde el Foro.





Por el lado de los sindicatos, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) anunció que adherirá a la marcha de este miércoles y que, además, realizará un paro nacional en el sector.





Para los gremios adheridos a Fesintras, el gobierno de Milei “avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente”.