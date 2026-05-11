Plan FinEs: Esta semana se realizará una jornada de difusión y pre-inscripción en Morón

Este martes 12 de mayo de 10 a 14 se llevará a cabo una jornada de difusión y pre-inscripción al programa FinEs en la UGC Nº7, ubicada en Solier 417 (Villa Sarmiento).





La iniciativa del Plan FinEs busca garantizar el derecho a la educación y acompañar a quienes deseen completar su formación académica, accediendo así a nuevas oportunidades laborales y personales.





El plan está dirigido a personas mayores de 18 años que deseen iniciar o finalizar sus estudios primarios o secundarios, así como también a quienes hayan cursado el último año de la escuela secundaria y adeuden materias para completar su título.





En esta oportunidad, se abre la etapa de pre-inscripción a la propuesta educativa para los vecinos y las vecinas de Morón, en un programa de difusión informativa que incluye el aval y el acompañamiento del Municipio de Morón, la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura Distrital de Morón - Región 8, entre otras entidades educativas.





La noticia fue compartida por el Municipio de Morón, desde donde incentivan a los vecinos y las vecinas que adeudan materias del colegio secundario a que terminen sus estudios y se animen a cerrar esa etapa para abrirse camino en el ambiente laboral con mayores conocimientos y herramientas.





La jornada de difusión y pre-inscripción para el Plan FinEs en Morón es en la sede de la UGC Nº7 (Solier 417) en Villa Sarmiento. La atención se realizará durante el martes 12 de mayo de 10 a 14.