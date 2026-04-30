"Semana de los animales": Últimos días para aprovechar los descuentos en tiendas y veterinarias en Morón

Hasta el sábado 2 de mayo continúan en Morón los beneficios exclusivos por la "Semana de los animales" una iniciativa impulsada por el propio Municipio que busca continuar acercando posibilidades de compra y servicios de manera accesible para que los vecinos y vecinas del distrito puedan seguir cuidando a sus mascotas.







Con una amplia lista de tiendas, veterinarias y comercios adheridos, la propuesta brinda hasta un 20% de descuento en accesorios y servicios, impulsando el cuidado responsable de perros, gatos y demás animales domésticos.





La iniciativa de la “Semana de los animales” que se lleva a cabo en Morón se da en el marco del Día Nacional del Animal, que se celebra cada 29 de abril en nuestro país desde su establecimiento en 1908.





A diferencia del Día Internacional del Animal, que se conmemora el 4 de octubre por el fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales, el 29 de abril se estableció en Argentina como el Día del Animal debido al Dr. Ignacio Lucas Albarracín (quien murió el 29 de abril de 1926), fundador de la Sociedad Protectora de Animales y precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Nº2786).





La normativa impulsada por Albarracín fue promulgada en 1891 y expresaba, por primera vez en el país, la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y caza.





En honor al Dr. Albarracín y su lucha a favor de los animales de todo tipo (domésticos y no domésticos), el 29 de abril se conmemora el Día del Animal en Argentina y se realizan distintas actividades para seguir concientizando acerca del cuidado y la responsabilidad para con los animales.





Una de ellas es la “Semana de los animales” que se realizará hasta el 2 de mayo en Morón, ofreciendo distintos beneficios en comercios y veterinarias adheridas del distrito.





A continuación, se detallan las tiendas y espacios médicos de atención a animales domésticos en donde los vecinos y las vecinas podrán disfrutar de un 10, 15 y hasta un 20 por ciento de descuento en sus compras y servicios.