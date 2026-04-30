Morón es música: Última oportunidad para participar del Seminario de Dirección Orquestal

Hasta el 30 de abril a las 13, los vecinos y las vecinas de Morón que se encuentren cursando su formación en la dirección orquestal podrán inscribirse a un seminario único para seguir aprendiendo de la mano de grandes maestros de la música.





Se trata de una propuesta organizada por la Subsecretaría de Políticas Culturales del Municipio de Morón, en conjunto con la Dirección de Elencos, la Agrupación Sinfónica Municipal y con la colaboración del Conservatorio de Morón "Alberto Ginastera".





La iniciativa está dirigida a estudiantes de dirección orquestal que se encuentren en un nivel medio y avanzado, sin límite de edad, y busca que los futuros profesionales puedan formarse con el Maestro Pablo Bocchimuzzi, el director de la Agrupación Sinfónica de Morón.





Según adelantaron desde la gestión del seminario de dirección orquestal, durante las clases los y las estudiantes profundizarán en distintas herramientas técnicas, gestuales y de interpretación en un ámbito profesional.





Asimismo, la propuesta formativa musical constará de siete encuentros, incluyendo un concierto oficial de cierre, y no tiene costo alguno de inscripción.





Por su parte, en cuanto al repertorio de las clases, el mismo estará compuesto por las siguientes obras a trabajar:





•⁠ ⁠Obertura “Candide” – Leonard Bernstein

•⁠ ⁠Suite (1919) de “El pájaro de fuego” – Igor Stravinsky -versión para banda sinfónica de Randy Earles

•⁠ ⁠Suite N.º 2 – Alfred Reed





Las actividades se desarrollarán con dos encuentros en el anexo del Conservatorio de Morón, cuatro ensayos junto a la Agrupación Sinfónica Municipal en el SUM del Gorki Grana y un concierto de cierre final que se realizará en la Parroquia Sofía Barat.





Según el cronograma oficial del seminario de dirección orquestal, los encuentros seguirán la siguiente estructura:





Mié 6 | 9 a 12hs - Conservatorio de Morón

Lun 11 | 15 a 17.30hs Ensayo ASM Sum Gorki Grana

Mié 13 | 9 a 12hs - Conservatorio de Morón

Jue 14 | 15 a 17.30hs Ensayo ASM Sum Gorki Grana

Lun 18 | 15 a 17.30hs - Ensayo ASM Sum Gorki Grana

Jue 21 | 15 a 17.30hs - Ensayo ASM Sum Gorki Grana

Vie 22 | 19.30hs Concierto Cierre - Parroquia Sofía Barat





Para participar del Seminario de Dirección Orquestal, a cargo del Maestro Pablo Bocchimuzzi, es necesario inscribirse de manera online a través del siguiente link. Se recepcionarán inscripciones hasta las 13 hs. del jueves 30 de abril.