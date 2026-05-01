"Latidos de Mayo": Una serie de encuentros moronenses para celebrar nuestras raíces

"Te invitamos a ser parte de este gran evento que recorre distintos espacios artísticos de identidad y encuentro para toda la comunidad", destacaron desde el Municipio de Morón respecto de la nueva propuesta titulada "Latidos de Mayo", un ciclo de actividades para conmemorar a la patria en el distrito.





A partir del 3 de mayo y durante todo el mes, se realizará el ciclo de arte y cultura moronense que contemplará distintas propuestas para toda la familia, como shows en vivo, actividades gratuitas, peñas, proyecciones audiovisuales, talleres, funciones de teatro y seminarios.





La iniciativa se da en el marco de la conmemoración del 25 de mayo y busca que los vecinos y las vecinas puedan celebrar y honrar nuestras raíces, fortaleciendo así la comunidad de Morón y los lazos en los barrios.





Conocé el cronograma completo

Según informaron desde la comuna local, las distintas actividades que formarán parte del ciclo "Latidos de Mayo" comenzarán este domingo 3 de mayo y se extenderán durante todo el mes.





Además, las propuestas artísticas, educativas, lúdicas y culturales recorrerán distintos puntos del distrito para que ningún vecino ni vecina se quede afuera de la celebración.





A continuación, se detalla el cronograma completo de actividades. Las mismas son gratuitas y abiertas a toda la comunidad.





Domingo 3

16:00 hs Peñas de Mayo, organiza Peña El Reencuentro, Tierra y Raíz. Plaza Saenz Peña, Berra y Paunero 599, Castelar Norte.





Sábado 9

14:00 hs Peñas de Mayo, Peña ETAArFera, múscia más inauguración de muestra arte textil. Espacio Cultural y Comunitario Paracone, Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte.

20:00 hs Todas las Voces, coro de mujeres, coro de cámara músico invitados, Ciela Asad (Poesía). Parroquia Sagrada Familia de Haedo, Estrada 226, Haedo.

21:00 hs Conservatorio de música Alberto Ginastera, presenta: Música de Argentina. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón.





Domingo 10

16:00 hs Peñas de Mayo, organiza Raíz litoral, Hablemos de Chamamé. Plaza Cumelén, Los Incas 2501, Castelar.

20:00 hs Conservatorio de música Alberto Ginastera, presenta: Música de Argentina. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón.





Viernes 15

20:00 hs Cine Voces de la Patria, Atahualpa Yupanqui, un trashumante, de Federico Randazzo, Argentina 2025 documental. Espacio INCAA, Brown y San Martín, Morón.





Sábado 16

11:00 hs Taller Seminario, La esencia de la técnica Calchaquí por el artista plástioc Jesús Casimiro. Villa Meenas, Dr. José M. Torres 618, Morón.

12:00 hs Peñas de Mayo, Peña de Mailín. Plaza Manzanar, Santiago del Estero 1624, Morón sur.

16:00 hs Peñas de Mayo, Peña MEW ballet folcklórico "Entrelazando Sueños" de la Escuela Municipal José Neglia. Cia. Inefable, danza y música. Ensamble Peñero de la Casa Muse MEW. Casa Museo María Elena Walsh, 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.

20:00 hs Cine de Voces de la Patria, Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, de Rodrigo H. Vila, Argentina, 2013, documental. Espacio INCAA, Brown y San Martín, Morón.





Domingo 17

12:00 hs Peñas de Mayo, Peña de Mailín. Plaza Manzanar, Santiago del Estero 1624, Morón sur.

20:00 hs Cine de Voces de la Patria, Cafrune, de Julían Giulianelli, Argentina, 2022, documental. Espacio INCAA, Brown y San Martín, Morón.





Sábado 23

21:00 hs Mujeres en Escena, Mujeres de la independencia, dos obras breves sobre las figuras de Juana Azurduy y Macacha Güemes, por la cooperativa teatral Amazonas de la libertad. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón.





Domingo 24

20:00 hs Mujeres Argentinas por el Coro de Cámara del Municipio. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón.





Lunes 25

15:00 hs Acto institucional por la Revolución de Mayo. Peñas de Mayo, organiza Luz de Oeste, Peña de Seba Ruiz. UGC 2, José M. Estrada 17, Haedo.

19:00 hs Mujeres en Escena, Damas Bravas, libro y dirección de Alfredo Allende con Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce, Florencia Patiño y Florencia Pineda. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón.





Viernes 29

18:00 hs Música en el aljibe, edición Tertulia Patria. Casullo 59, Morón.





Sábado 30

16:00 hs Teatro Huellitas - Musical. Casa Museo María Elena Walsh, 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.

17:00 hs Inauguración: Naturaleza humana, el arte como expresión artista Martín Crespi. MuMo, Casullo 59, Morón.

21:00 hs La Escuela Municipal de Danzas José Nuglia, presenta: Danzas de Argentina. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón.





Domingo 31