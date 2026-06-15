Se abrió un nuevo curso gratuito de habilidades digitales

Ituzaingó no detiene su marcha formativa y cultural. En un contexto donde la capacitación constante se vuelve un pilar fundamental para el crecimiento personal y la inserción laboral, el Gobierno Local vuelve a apostar por la educación pública y gratuita. En esta ocasión, se abrieron las puertas para formar parte de un trayecto pedagógico indispensable para los tiempos que corren: el curso de formación profesional en “Habilidades Digitales”.





Esta iniciativa, diseñada e impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, busca acortar la brecha tecnológica y brindar conocimientos prácticos a los habitantes del distrito. En el día a día, ya sea para emprender un proyecto gastronómico local, difundir un evento cultural en el barrio o presentarse a una entrevista de trabajo, el dominio de los entornos virtuales se ha transformado en un requisito excluyente. Por eso, este espacio llega como una respuesta concreta a las demandas de la comunidad.





El programa de estudios está pensado tanto para quienes dan sus primeros pasos en la informática como para aquellos que desean estructurar y certificar sus conocimientos. Durante la cursada, los y las estudiantes abordarán conceptos fundamentales sobre el funcionamiento del equipamiento informático (hardware), el uso correcto de diversos programas de oficina y la gestión de aplicaciones esenciales.

Asimismo, se profundizará en estrategias de navegación segura en internet y en el manejo de redes sociales, herramientas que hoy en día resultan vitales para cualquier tipo de comunicación, comercio o vinculación institucional. Lo más destacado es que, al finalizar y aprobar el trayecto, los alumnos recibirán un certificado oficial, un plus de enorme valor para robustecer cualquier currículum vitae.





La capacitación se desarrollará bajo una modalidad estrictamente presencial, fomentando el encuentro, el intercambio de experiencias entre vecinos y el aprendizaje colaborativo en el aula. Las clases comenzarán el próximo 17 de junio y se extenderán hasta el 24 de agosto. Los encuentros se llevarán a cabo los días lunes y miércoles en el horario de 17:00 a 20:30 horas, una franja ideal para quienes deben coordinar el estudio con otras obligaciones diarias.





Quienes tengan la decisión de sumarse a esta propuesta formativa deberán realizar el trámite de inscripción de manera presencial. Para ello, tendrán que acercarse a las oficinas de la Dirección de Empleo y Capacitación, ubicadas en la calle Fragio 183, en el centro de Ituzaingó. Al momento de presentarse, es requisito indispensable contar con el documento original y una copia del DNI, además del analítico de estudios correspondiente.





Para obtener más información, despejar dudas o realizar consultas puntuales, los interesados pueden dirigirse personalmente a la sede de la Secretaría de Desarrollo Productivo (también en Fragio 183) o bien comunicarse telefónicamente al 2120-1969, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas. Las vacantes son limitadas, por lo que se recomienda no dejarse estar y asegurar un lugar en este espacio de crecimiento para todo Ituzaingó.