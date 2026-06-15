Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en el transporte público: Conocé cómo acceder al beneficio

Desde el lunes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar de forma gratuita en el transporte público, presentando únicamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y teniendo una tarjeta SUBE registrada.





Esta iniciativa facilita el viaje de las personas con discapacidad, ya que no tendrán necesidad de presentar documentación en papel alguna, permitiéndoles el pase gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y servicios ferroviarios.





Además de agilizar los viajes, la propuesta fomentada por la Secretaría de Transporte de la Nación junto al Ministerio de Salud y el sistema SUBE busca proteger los datos personales de los usuarios y brindar una herramienta más segura para acreditar el derecho al traslado gratuito.





En esta primera etapa, la implementación alcanzará a los colectivos nacionales y a los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires, con la intención de extenderse progresivamente a otras jurisdicciones del país.





Quienes deseen acceder a este nuevo beneficio deberán contar con una tarjeta SUBE registrada a su nombre y asociarla al número de su Certificado Único de Discapacidad, a través del sitio oficial de SUBE.





Según las últimas novedades, la realización del trámite estará habilitada desde el 16 de junio y no tendrá fecha límite de inscripción.





Una vez dentro de la cuenta personal, será necesario ingresar a la sección "Beneficios" y cargar el número de CUD correspondiente. Luego, se deberá activar el beneficio a través de una Terminal SUBE.