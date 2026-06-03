Los números de la violencia: 103 femicidios en lo que va del 2026

En medio de la conmoción social por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y ante un nuevo Ni Una Menos, las cifras sobre las consecuencias de la violencia machista en nuestro país continúan aumentando y siendo motivo de alarma.





Según el Observatorio de las Violencias de Género - Ahora que sí nos ven, en lo que va del año hubo al menos 103 casos de femicidios, transfemicidios, femicidios vinculados e instigaciones al suicidio.





Hace tan solo un mes, la cifra era de 80 víctimas fatales por violencia de género: 67 femicidios directos, 7 vinculados, 3 instigaciones al suicidio y 3 travesticidios/transfemicidios.





Los datos surgieron de un relevamiento realizado entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2026 y arrojaron que, en Argentina, ocurría 1 femicidio cada 36 horas. Actualmente, la violencia fue aumentando y recrudeciéndose, siendo la cifra actual 1 femicidio cada 31 horas.





11 años de Ni Una Menos y más de 3 mil femicidios

Otras de las cifras que alarman a la sociedad argentina son las que surgen de la investigación que recaba todos los femicidios que ocurrieron desde aquel primer grito por Ni Una Menos en el 2015 hasta la actualidad.





Once años después, y en un contexto nacional de ajuste y retroceso en materia de políticas de género, entre el 3 de junio del 2015 y el 24 de mayo del 2026 se registraron al menos 3205 casos de víctimas letales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio.





La información surge de la investigación realizada por el Observatorio de las Violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en colaboración con la Universidad Nacional del Delta y las cifras reflejan una realidad cruda y persistente: las violencias por motivos de género continúan afectando gravemente la vida, la libertad y los derechos humanos de mujeres e identidades feminizadas.





Asimismo, desde el Observatorio destacaron la responsabilidad del gobierno nacional ante este escenario: "El gobierno de Javier Milei ha desfinanciado políticas claves de prevención y atención de las violencias de género. A ello se suman discursos negacionistas que naturalizan o banalizan estas violencias, lo que incrementa aún más los riesgos para nuestras vidas. Desde que asumió, ha llevado adelante recortes históricos en áreas sensibles. Se ha atacado directamente el presupuesto destinado a políticas sociales, especialmente aquellas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y diversidades", sentenciaron.