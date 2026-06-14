Este domingo la Asociación Japonesa Seibu de Morón realizará un “Bazaa”: Todo sobre el festejo oriental que se celebrará en el oeste

La Asociación Japonesa Seibu (Mendoza 270, Morón) estará celebrando este domingo 14 de junio de 11 a 17:30 la edición 2026 de su tradicional “Bazaa”, un festejo muy común en Japón y que se podrá disfrutar en el oeste en una jornada que tenderá puentes entre culturas a través de la gastronomía y el arte.



Originalmente, la palabra “bazaa” deriva el idioma persa y significa “mercado”. En Japón, el Bazaa se organiza con el fin de juntar fondos para las escuelas, iglesias, entidades de bienestar social, etc.





En la celebración del Bazaa, toda la comunidad del lugar colabora, donando diversos artículos en buen estado que tienen en las casas para su venta en esta feria japonesa.



En Morón, la Asociación Japonesa Seibu ya había realizado anteriormente otros Bazaa. Al respecto, su presidente, Gerardo Doi, destacó que lxs vecinxs esperan con ansias la realización del Bazaa cada año “para compartir los platos típicos, los productos japoneses y el encuentro social”.



En su edición 2026, el Bazaa de la Asociación Japonesa Seibu de Morón contará con emprendimientos relacionados a la cultura oriental y que contemplan diversas disciplinas, como el arte, el diseño, la indumentaria y más. Asimismo, habrá opciones gastronómicas fieles a las comidas típicas de Japón, como el onigiri, el udón, el yakitori, el sushi, entre otros.



Por otra parte, en el Bazaa de este domingo, habrá muestras de artes marciales, en donde se podrá ver en vivo exhibiciones de aikido, karate y kendo.



Además de acercar la cultura japonesa a la gente del distrito, este tipo de eventos destacan la importancia de la prevalencia del legado y la cultura de un país, al encontrarse en una nación, en este caso, muy diferente a la patria madre.





En ese sentido, Doi recordó que la organización nació “gracias a los inmigrantes japoneses que se reunían en casas de familias japonesas de la zona, especialmente los fines de semana, para sociabilizar y mantener sus recuerdos de Japón. Así se fue formando la institución, que hoy nos encuentra ya con miembros de la cuarta generación de descendientes de japoneses”, agregó.



Para poder participar del Bazaa 2026 de la Asociación Japonesa Seibu (Mendoza 270, Morón) es necesario comprar la entrada correspondiente en la sede de la organización, que cuesta 3.000 pesos. Los y las menores de 12 años y las personas mayores de 70, pueden asistir sin cargo alguno, presentando su DNI.