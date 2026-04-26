Hurlingham: El Municipio firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal para apoyar a los universitarios

Esta semana, la Municipalidad de Hurlingham dio a conocer la realización de un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires que fue firmado con el objetivo de incorporar al sistema judicial a los y las estudiantes de carreras afines del distrito.





Se trata de una política pública dedicada a generar oportunidades para los más jóvenes que se encuentran cursando sus estudios universitarios en las carreras de Abogacía y/o Criminalística y cuyos domicilios se encuentren radicados en el partido.





"Queremos presentar a los y las estudiantes una gran oportunidad para adquirir experiencia real en el sistema judicial de su ciudad", destacaron desde el gobierno local, a cargo del intendente, Damián Selci.





La propuesta está presentada a modo de pasantía y fue celebrada en redes sociales por los vecinos y las vecinas de Hurlingham, especialmente los más jóvenes, quienes destacaron la puesta en valor y el hecho de que se tenga en cuenta a quienes se forman para trabajar en la Justicia.





El año pasado, la cartera de Selci había realizado una medida similar, pero dedicada a quienes estudiaban la carrera de Ciencias Veterinarias: El acuerdo fue llevado adelante con la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el objetivo de integrar estudiantes de dicha carrera a la Clínica Veterinaria Municipal que fue inaugurada durante el 2025.





Asimismo, en el 2024, el Municipio de Hurlingham también había firmado un convenio, esta vez, con la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) para la creación de la Guardia Ambiental, incorporando estudiantes avanzados de la carrera de Educación Ambiental que se dicta en la Casa de Altos Estudios.





En esta ocasión, el foco está puesto en las carreras de Abogacía y Criminalística, ofreciendo un sistema de pasantías en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires para aquellos y aquellas que tengan su domicilio radicado en Hurlingham.





Los interesados y las interesadas en aplicar a la propuesta pueden enviar su CV al mail: pasantias.fiscalias@hurlingham.gob.ar