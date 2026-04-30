Milei en el fondo: Sigue cayendo su imagen y la de su gobierno

El escenario político para la administración de La Libertad Avanza presentó un marcado deterioro durante el cuarto mes del año. Según el último reporte de Latam Pulse, una iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg, la desaprobación del desempeño del presidente Javier Milei subió hasta el 63%, mientras que figuras de la oposición como Myriam Bregman y Axel Kicillof lideran hoy el listado de imagen positiva en el país.

Radiografía de una gestión en crisis

Los datos, recolectados entre el 24 y el 28 de abril de 2026, ubican la aprobación presidencial en apenas un 35,5%, consolidando una tendencia negativa que se acentuó en el último bimestre. El informe destaca un fuerte sesgo demográfico: el mandatario conserva su mayor base de apoyo en los sectores de ingresos más altos (perciben más de $3.000.000), donde la aprobación llega al 47,8%. Esta cifra contrasta drásticamente con el 16% de apoyo que cosecha en los hogares con ingresos inferiores a los $630.000, especialmente en el Conurbano Bonaerense

Al consultar específicamente por la gestión del Gobierno nacional, un 59,3% de los encuestados calificó el desempeño del Ejecutivo como "malo o muy malo", frente a un escaso 30,6% que lo consideró "excelente o bueno".

Fractura del voto y pesimismo económico

La segmentación por comportamiento electoral previo revela que la polarización ha comenzado a morder las bases propias. Si bien Javier Milei retiene el apoyo de dos tercios de sus votantes del balotaje, un 29,8% de sus propios seguidores manifestó ahora desaprobar su gestión. Regionalmente, el rechazo es crítico en el Norte Grande, donde el índice de desaprobación trepó al 70,6%.



En cuanto a la economía, el panorama es sombrío:



Situación familiar: El 58% considera que su realidad económica actual es mala.



Expectativas: El 56% de los entrevistados piensa que la situación del país empeorará en los próximos seis meses.



Estrategias de supervivencia: Ante el aumento de precios, el 58,4% debió ajustar su consumo y un 32,8% recurrió a tomar deuda.

"El 50,1% de los entrevistados reconoció que tiene más de un trabajo; de ellos, el 61% explicó que lo hace para poder llegar a fin de mes", destaca el informe de AtlasIntel.

El nuevo ranking de imagen

En un giro inesperado respecto al inicio del mandato, Myriam Bregman encabeza el listado de políticos con mejor imagen positiva (47%), seguida por Axel Kicillof (46%) y Cristina Kirchner (41%). El presidente Javier Milei cayó al quinto lugar, con un 36% de imagen positiva y un 62% de negativa. El entorno presidencial también sufre el desgaste: la vicepresidenta Victoria Villarruel registra un 67% de rechazo y Karina Milei alcanza un pico del 75% de imagen negativa.

Comparativa Regional

A nivel latinoamericano, el estudio de AtlasIntel y Bloomberg ubica a Javier Milei como el mandatario con el más alto porcentaje de desaprobación (59%), superando a Gustavo Petro (Colombia, 52%) y a Lula da Silva (Brasil, 51%). Asimismo, la inflación argentina, situada en un 31,7% según la muestra, sigue siendo la más alta de la región, muy por encima de México (6,6%) y Perú (6,5%).

Pesimismo en la Confianza del Consumidor

La percepción de los argentinos sobre su presente y futuro económico atraviesa un periodo de marcado pesimismo, según los indicadores del Índice de Confianza del Consumidor (ICC). Este índice, que promedia la situación actual y las expectativas a corto plazo, sitúa a Argentina con el puntaje más bajo de la región (-32), posicionándose por debajo de países como Venezuela (-1.9) y Perú (-1.2).