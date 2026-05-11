Ituzaingó: atraparon a un integrante de una banda de entraderas tras un allanamiento en La Matanza

Tras casi tres meses de investigación, efectivos de la DDI de Morón y la SubDDI de Ituzaingó lograron desarticular parte de una organización dedicada a las entraderas luego de una serie de allanamientos en el partido de La Matanza.



El operativo, realizado hoy lunes, culminó con la detención de un hombre de 39 años vinculado a un violento robo ocurrido en febrero bajo la modalidad de "barreteros".

Robo en la calle Pontevedra

El hecho que originó la causa tuvo lugar el pasado 22 de febrero, alrededor de las 13:00, en una vivienda ubicada sobre la calle Pontevedra al 100, en Ituzaingó.



Un vecino de 50 años se encontraba en el patio de su casa cuando escuchó ruidos desde el acceso principal. Al asomarse, observó a varios delincuentes vestidos con prendas celestes que forzaban la puerta con una barreta.



Ante la situación, la víctima logró reaccionar a tiempo y se encerró en una de las habitaciones para dar aviso inmediato al 911.



Mientras el hombre permanecía resguardado, los malvivientes sustrajeron un teléfono celular Samsung J7, una billetera marca Tropea de color rosa y prendas de vestir, para luego darse a la fuga antes del arribo de los móviles policiales.



Según fuentes judiciales, al menos cinco delincuentes arribaron al domicilio distribuidos en tres vehículos. Un Volkswagen T-Cross blanco y un Chevrolet Corsa Classic gris se detuvieron frente a la finca, mientras que un Fiat Cronos negro con un quinto integrante permaneció a 200 metros del lugar como apoyo.

El rastro de las cámaras

La identificación del sospechoso fue posible gracias a un minucioso trabajo de inteligencia que incluyó declaraciones y el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y públicas.



En este sentido, fue fundamental el aporte del Centro de Monitoreo Municipal de Ituzaingó, cuyo seguimiento permitió establecer el recorrido de la banda y localizar uno de los vehículos utilizados en el golpe: un Chevrolet Corsa.



Con las pruebas recolectadas, la UFI N° 1 de Ituzaingó solicitó las órdenes de allanamiento para dos objetivos situados sobre la calle Salado, en el partido de La Matanza.

Detención y secuestros

Durante los procedimientos realizados este lunes, los efectivos hicieron efectiva la detención de B. G. (39). Además, se logró el secuestro del Chevrolet Corsa vinculado al robo, un teléfono celular Motorola y dos billeteras rosas marca Tropea que coinciden con los elementos denunciados por el damnificado en febrero.



El imputado fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria ante el fiscal interviniente. La causa está caratulada como robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y por efracción, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón.