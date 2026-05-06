Ituzaingó: detuvieron a un joven que le robó el auto a una madre y su hija tras una persecución
Bruno Krasnopolsky
El ladrón fue capturado en la calle Lucero luego de chocar contra un móvil municipal. Los delincuentes efectuaron disparos para cubrir su huida.
Un delincuente fue detenido en Ituzaingó tras asaltar a una mujer y a su hija de 9 años para robarles el auto. La banda disparó al aire para amedrentar a las víctimas y el sospechoso terminó capturado luego de una persecución que finalizó con un choque contra un patrullero municipal.
El robo ocurrió este martes a las 22:20 en el cruce de Anchorena y Carabobo. Allí, las víctimas fueron interceptadas por asaltantes armados que las obligaron a bajar de su Fiat Argo y realizaron una detonación para cubrir su huida antes de ser detectados por la policía.
Un ataque con disparos y el refugio de un vecino
La emboscada fue ejecutada por una banda delictiva que se movilizaba en dos vehículos: un Peugeot 208 blanco y otro gris.
Según fuentes judiciales informaron a La Ciudad, los asaltantes las obligaron a bajar del auto bajo amenazas con armas de fuego. Para aumentar el nivel de intimidación, uno de los delincuentes efectuó un disparo al aire, lo que alertó a los residentes de la cuadra.
En medio del shock, un vecino que escuchó la detonación se asomó rápidamente y logró dar refugio a la madre y a la niña dentro de su vivienda, mientras los delincuentes escapaban con el Fiat Argo y los otros dos rodados en los que habían llegado.
Persecución, choque y captura en el centro
Efectivos policiales que patrullaban la zona advirtieron el movimiento sospechoso de los tres vehículos en fuga e iniciaron de inmediato un operativo cerrojo.
La persecución se extendió por varias calles hasta llegar a la arteria Lucero, entre Laprida y Alberti. Allí, el Peugeot 208 blanco en el que huía uno de los sospechosos colisionó contra un móvil de la Seguridad Municipal.
Tras el impacto, el conductor abandonó el auto e intentó escapar a pie, pero fue reducido por los uniformados dentro de una propiedad cercana. El detenido fue identificado como Adrián Marcelo Amaro (23), con domicilio en Marcos Paz.
Un auto robado y el arma secuestrada
Al inspeccionar el Peugeot 208 blanco utilizado por la banda, los investigadores confirmaron que el vehículo circulaba con patentes falsas.
A través del número de chasis, se estableció que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 2 de mayo.
En el interior del auto, la policía secuestró un revólver marca Rubí calibre .32, además de teléfonos celulares y documentación que serán clave para la investigación.
La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Ituzaingó, bajo la carátula de robo agravado automotor, encubrimiento y portación ilegal de arma de fuego. Continúa la investigación para dar con el resto de la banda.