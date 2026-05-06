Ituzaingó: detuvieron a un joven que le robó el auto a una madre y su hija tras una persecución

Un delincuente fue detenido en Ituzaingó tras asaltar a una mujer y a su hija de 9 años para robarles el auto. La banda disparó al aire para amedrentar a las víctimas y el sospechoso terminó capturado luego de una persecución que finalizó con un choque contra un patrullero municipal.



El robo ocurrió este martes a las 22:20 en el cruce de Anchorena y Carabobo. Allí, las víctimas fueron interceptadas por asaltantes armados que las obligaron a bajar de su Fiat Argo y realizaron una detonación para cubrir su huida antes de ser detectados por la policía.

Un ataque con disparos y el refugio de un vecino

La emboscada fue ejecutada por una banda delictiva que se movilizaba en dos vehículos: un Peugeot 208 blanco y otro gris.



Según fuentes judiciales informaron a La Ciudad, los asaltantes las obligaron a bajar del auto bajo amenazas con armas de fuego. Para aumentar el nivel de intimidación, uno de los delincuentes efectuó un disparo al aire, lo que alertó a los residentes de la cuadra.



En medio del shock, un vecino que escuchó la detonación se asomó rápidamente y logró dar refugio a la madre y a la niña dentro de su vivienda, mientras los delincuentes escapaban con el Fiat Argo y los otros dos rodados en los que habían llegado.

Persecución, choque y captura en el centro

Efectivos policiales que patrullaban la zona advirtieron el movimiento sospechoso de los tres vehículos en fuga e iniciaron de inmediato un operativo cerrojo.



La persecución se extendió por varias calles hasta llegar a la arteria Lucero, entre Laprida y Alberti. Allí, el Peugeot 208 blanco en el que huía uno de los sospechosos colisionó contra un móvil de la Seguridad Municipal.



Tras el impacto, el conductor abandonó el auto e intentó escapar a pie, pero fue reducido por los uniformados dentro de una propiedad cercana. El detenido fue identificado como Adrián Marcelo Amaro (23), con domicilio en Marcos Paz.

Un auto robado y el arma secuestrada

Al inspeccionar el Peugeot 208 blanco utilizado por la banda, los investigadores confirmaron que el vehículo circulaba con patentes falsas.



A través del número de chasis, se estableció que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 2 de mayo.



En el interior del auto, la policía secuestró un revólver marca Rubí calibre .32, además de teléfonos celulares y documentación que serán clave para la investigación.



La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Ituzaingó, bajo la carátula de robo agravado automotor, encubrimiento y portación ilegal de arma de fuego. Continúa la investigación para dar con el resto de la banda.