Lionel Scaloni entregó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 con una verdadera sorpresa en la prelista.



El camino hacia la Copa del Mundo 2026 ha comenzado oficialmente para la Selección Argentina con la entrega de la prelista de 55 jugadores, y un nombre ha capturado todas las miradas: Tomás Aranda.

El joven mediocampista de Boca Juniors, con apenas 19 años, se posiciona como una de las apuestas más audaces de Lionel Scaloni para defender el título.



El pibe de Villa Udaondo



Nacido en Ciudadela pero ituzainguense por adopción y crianza, Aranda dio sus primeros pasos en el baby fútbol del club Santa Rita, en Villa Udaondo para luego jugar en la Academia Kali





Su talento no pasó desapercibido y, tras un paso formativo por el Club Atlético Ituzaingó, desembarcó en las inferiores de Boca Juniors en 2018.



Hoy, ese mismo chico que recorría las calles del Oeste, se encuentra compartiendo una nómina con figuras de la talla de Lionel Messi y Leandro Paredes.



En 2023 fue capitán de la Séptima campeona con el Chipi Barijho como entrenador, y a comienzos de 2024 dio el salto a la Reserva.



En septiembre de ese mismo año firmó su primer contrato profesional, blindando su futuro en el club. Actualmente tiene vínculo hasta diciembre de 2029, una señal clara de la apuesta institucional.



Si 2024 fue de adaptación, 2025 marcó su explosión. Con la camiseta número 10 en la espalda, Aranda fue una de las figuras del equipo de Reserva que logró el bicampeonato.

En total disputó 40 partidos, convirtió cuatro goles y entregó siete asistencias. Más allá de los números, su influencia en el juego fue determinante: conducción, pausa y cambio de ritmo.

En este 2026 alternó entre la Reserva y la Primera. De hecho, convirtió en el Torneo Proyección ante Deportivo Riestra, mientras empezaba a sumar convocatorias con Claudio Úbeda.



El debut oficial en Primera se produjo a comienzos de este año y desde entonces no dejó de sumar terreno.

Con actuaciones destacadas, titularidades consecutivas y un primer gol en la máxima categoría, se transformó en una de las caras nuevas del Boca que recuperó competitividad en el Torneo local (ahora eliminado ante Huracán en octavos de final) y también en la Copa Libertadores.



El sueño mundialista

Aunque la lista final se reducirá a 26 convocados el próximo 30 de mayo, el hecho de estar entre los 55 reservados para la cita máxima es un reconocimiento a su proyección. Aranda representa la renovación generacional que Scaloni ha sabido gestionar con éxito.