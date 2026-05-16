Ituzaingó se hunde como el Titanic

El "Verde" cayó en Zárate ante Defensores Unidos por 2 a 1 en la agonía del partido, y extendió a quince partidos sin ganar en el Campeonato de la Primera B Metropolitana.



En una tarde ventosa, en el Estadio Mario Losinno, se enfrentaron el dueño de casa y el "León" en un duelo de necesitados para ambos equipos.



El primer tiempo, Ituzaingó fue muy superior al CADU, dado que a los cuatro minutos, Lautaro Mena abrió el marcador para el Verde, luego de un rebote que dejó el arquero "Celeste", Fabricio Henricot.



Luego del primer gol, el León contó con varias situaciones para elevar el marcador, pero fallaron en la puntada final, y en el minuto 31, Joaquín Tello, con un verdadero golazo desde afuera del área, igualó para el "Villero".



En la parte complementaria, los dirigidos por Matías De Cicco fueron decididos a llevarse el triunfo, pero nada de eso pasó, ya que a los 45 minutos, Martín Giménez, de tiro libre, decretó la victoria para el dueño de casa, y la bronca del equipo ituzainguense, que se quedó con uno menos por la insólita expulsión de Mauro Aguirre.

De esta manera, Ituzaingó se hunde cada vez más en el Campeonato, y lleva quince partidos sin conocer la victoria.



Panorama muy preocupante en el elenco ituzainguense que no levanta cabeza, y deberá reponerse de manera urgente en los próximos encuentros de local ante UAI Urquiza, el próximo viernes a las 19:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan.



Luego el martes 26 de mayo ante Deportivo Laferrere, recuperando la fecha 5 que no se jugó por el paro del fútbol argentino, en el mismo horario de las 19:30 hs y en condición de local, obligado a ganar los dos partidos, para tener alguna esperanza de salir de la zona de abajo.