Directo de Villa Udaondo a Spotify: Lito, el artista ituzainguense que es furor en las plataformas digitales

La escena musical de la zona oeste continúa consolidándose como un semillero de proyectos que desafían los canales tradicionales de la industria. Lito, un joven creador independiente de Villa Udaondo, se convirtió en el centro de atención tras protagonizar el último episodio de "En el Barrio", un formato audiovisual de Spotify a través del cual se puede conocer un poco más a los distintos artistas que figuran en la plataforma.



Con una propuesta estética que escapa a los encasillamientos habituales de la música urbana, Lito edifica su carrera de manera autogestiva desde la casa en la que vivió toda su vida. Allí, en un espacio cotidiano que comparte con su padrastro y su abuelo Marcos, el músico armó lo que Albarracín -quien tomo el rol de presentador y entrevistador de "En el Barrio"- definió como "un estudio mágico".





La historia de Lito resalta por el uso estratégico de la creatividad sobre los grandes recursos económicos. El artista reveló que la enorme mayoría de sus canciones publicadas -con la sola excepción de su reciente single "Calma", que fue una colaboración con un productor uruguayo- fueron realizadas utilizando una computadora bastante simple y auriculares diseñados para jugar videojuegos.



El impacto de este método se traduce en números contundentes. Su canción "Bajaré" ya supera las 1.975.000 reproducciones en Spotify y para alcanzar estas audiencias masivas sin respaldo de una discográfica, Lito recurrió a una metodología singular: la difusión en redes sociales de su música, a través de la edición y el uso de clips de películas.

Sus grandes fuentes de inspiración: el barrio y el laburante





A pesar del éxito digital, la identidad del proyecto musical de Lito se mantiene firmemente anclada a la realidad de su barrio. El compositor reivindica las dinámicas de Villa Udaondo como su principal fuente de energía e inspiración a la hora de escribir.



"Tengo una tradición con unos amigos que es salir todas las noches a caminar: tipo una de la mañana salimos a caminar, oxigenar y estirar los pies", indicó el artista mientras recorría su barrio con Mauro Albarracín.



El pulso del conurbano trabajador es, en definitiva, el motor de sus composiciones. "Hay mucha gente que es laburante, eso siempre me inspira; ver a la gente que se levanta a las siete de la mañana para ir a trabajar", concluyó Lito.