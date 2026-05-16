Ituzaingó: cayó "El Rasta" junto a su banda de venta y reparto de cocaína

Se desarticularon dos puntos de venta de estupefacientes en Ituzaingó sur, tras una investigación de la Base Ituzaingó de la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas y la Secretaría de Seguridad local. Los operativos finalizaron con la aprehensión de cuatro hombres, el procesamiento de una mujer y el secuestro de un importante cargamento de droga fraccionada.

El búnker del "Rasta" y las quejas de los vecinos

La causa se inició a partir de informaciones obtenidas sobre una propiedad ubicada en la esquina de Espejo y General Pinto, en el barrio Iparraguirre, señalada por los vecinos como un "búnker".



El lugar estaba regenteado por un hombre apodado "Rasta", cuya actividad ilícita había alterado por completo la tranquilidad del vecindario.



Según pudieron constatar los investigadores, el domicilio registraba un desfile permanente de personas que acudían a comprar envoltorios, especialmente durante la noche. Este movimiento constante generaba disturbios en la vía pública, incluyendo peleas recurrentes entre los propios vendedores y compradores.

Seguimientos, centro de acopio y modalidad "delivery"

Los agentes iniciaron tareas de inteligencia que permitieron descubrir que la organización se proveía del material estupefaciente desde otro domicilio ubicado en la calle Arengreen, entre Laguna y Gelpi, también en Ituzaingó.



Además de identificar al responsable de la distribución, los efectivos lograron determinar cuáles eran los vehículos particulares utilizados para comercializar la droga bajo la modalidad de delivery. Para estos traslados, los sospechosos empleaban un Renault 19 de color bordó y un Nissan March rojo.

Allanamientos y elementos incautados

Con las pruebas recabadas, la UFI N° 9, especializada en Narcotráfico de Morón, solicitó las órdenes de registro. Las medidas fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 4 y se ejecutaron con la colaboración de la Comisaría Jurisdiccional, la Jefatura Departamental de Seguridad de Ituzaingó y el Comando de Patrullas.



Como resultado de las irrupciones, las fuerzas de seguridad aprehendieron a cuatro hombres mayores de edad y notificaron del procesamiento a una mujer.





En los inmuebles se secuestraron aproximadamente 300 dosis de cocaína ya preparadas para su venta, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo, teléfonos celulares y los dos autos implicados en el reparto.



Todos los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales de intervención.