El Verde dio otro paso en falso en Agronomía

Ituzaingó volvió a caer ante Comunicaciones sobre la hora por 3 a 2, luego de remontar un 0-2, y sigue naufragando en el ultimo lugar de la tabla. Ahora se viene Villa Dálmine.



En el Estadio Alfredo Ramos, se cerró la fecha 14 del Campeonato de la Primera B Metropolitana, entre el “Cartero” y el León, que estaba obligado a cortar la racha negativa.



En el comienzo del partido, Comunicaciones impuso protagonismo en el juego y, en la primera chance clara, avisó con un remate mordido de Ezequiel Ramírez que se fue desviado.



Sin embargo, por una falta de Alejo Politano a Sebastián Carruega, el árbitro Marcos Recalde cobró penal para “Comu”. A los 14 minutos, Jeremías Heidenreich ejecutó rasante al medio y convirtió el primer tanto para el local.



El elenco de Agronomía no se conformó con la ventaja, fue por más y consiguió el segundo. Tras un rebote, Gonzalo Jaque capturó la pelota y, con una volea desde afuera del área al ángulo, convirtió un golazo a los 21’.



Posteriormente, Ituzaingó adelantó metros e intentó con un cabezazo de Alcides Miranda Moreira, de pique al suelo, que se fue abriendo.



En el minuto 37, el Verde achicó la diferencia y encontró el descuento. Tras un centro desde la derecha de Nahuel Santiago, Jaque marcó en su propio arco.



De ahí en más, los dirigidos por Matías De Cicco se pusieron en partido, y para colmo de males, sufrió la expulsión de Jonathan Maza por protestar, sobre el cierre de la primera etapa. Ituzaingó tuvo que afrontar todo el segundo tiempo con diez jugadores.



En la parte complementaria, Matías Balderrama sostuvo en dos oportunidades notorias al conjunto ituzainguense. Le atajó un mano a mano a Felipe Di Lena. Más adelante, y luego una gran tapada ante un disparo de Heidenreich.



Pese a la inferioridad numérica, el León llegó al empate. Franco Luppino se inventó una acción individual, gambeteó a Francisco Mattia dentro del área y metió un zurdazo cruzado a los 89’.



Con la igualdad, el León se ilusionó con el punto fuera de casa, con uno menos, pero el “Cartero” se quedó con el premio grande en la última jugada.



En el minuto 93, Heidenreich definió con un toque al primer palo, y decretó la victoria para el local.

Ituzaingó profundiza su situación: al cabo de 13 fechas disputadas (una no se disputó por el paro de AFA), no pudo ganar en el Campeonato y está en el fondo de la tabla, con cuatro puntos, a siete del anteúltimo Argentino de Quilmes.



En la próxima fecha, recibirá a Villa Dálmine, este sábado a las 18 hs en el Estadio Carlos Sacaan, con urgencia de sumar su primera victoria.