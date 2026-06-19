Fin de semana en Ituzaingó con el día de la bandera y una feria como protagonistas

El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán este fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades son con entrada libre y gratuita, y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.

Programación completa:

Sábado 20/06:

11 a 15 hs - Plaza Manuel Belgrano (Emilio Frers y Los Talas) “La bandera que nos une”: Celebración por el 20 de junio



Una jornada en la que se podrá disfrutar de danzas tradicionales, folklore, artistas en vivo, feria de microemprendedores, espacios lúdicos y recreativos para los más chicos, pastelitos y chocolate caliente.





16 a 18 hs - Plaza Éxodo Jujeño (Oribe y Malabia)



Recreación y Cultura en la Plaza de tu Barrio



Domingo 21/06:

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Baldosón de Tango



Fest feria



¡Música y sabores! Viernes 19/06 - 16 a 00 hs Sábado 20/06 - 12 a 00 hs Domingo 21/06 - 12 a 22 hs - Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Ratti 3375)