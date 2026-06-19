Organizaciones sociales lanzan una campaña solidaria para entregar abrigos en Ituzaingó

Con la llegada de los primeros fríos intensos a la zona oeste del Conurbano, la solidaridad vecinal vuelve a encenderse en Ituzaingó. Diversas organizaciones sociales del distrito han unido fuerzas para poner en marcha una colecta urgente de ropa de invierno y mantas, bajo una premisa clara y profundamente humana: “Nadie Se Salva Solo”. La iniciativa busca tender un puente entre quienes tienen la posibilidad de colaborar y aquellas familias de nuestra comunidad que hoy se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.





El invierno suele golpear con mayor dureza en los barrios periféricos, donde las condiciones habitacionales muchas veces no bastan para mitigar el impacto del clima actual. Conscientes de esta realidad, referentes comunitarios y vecinos autoconvocados decidieron no quedarse de brazos cruzados y activar una red de contención. La campaña ya se encuentra plenamente activa y convoca a toda la comunidad de Ituzaingó a revisar los placares y sumarse con lo que tengan a disposición. El foco de la recepción está puesto en elementos esenciales para combatir las heladas. Específicamente, se están recibiendo donaciones de frazadas, mantas, bufandas, camperas y abrigos de todo tipo. Desde el equipo coordinador remarcan la importancia de que las prendas y los textiles entregados se encuentren limpios y en buen estado, listos para ser utilizados por quienes los reciban.





Para centralizar la ayuda y facilitar la logística de distribución, se ha dispuesto un punto de recepción estratégico dentro del municipio. Los vecinos que deseen acercar sus donaciones pueden hacerlo dirigiéndose a la calle Los Mayas 1142, en Ituzaingó. Asimismo, para coordinar entregas especiales, resolver dudas o consultar sobre cómo colaborar desde otros puntos del distrito, se ha habilitado una línea de comunicación directa vía WhatsApp al teléfono 11 2478-6789.

Ituzaingó se ha caracterizado históricamente por ser un municipio con un fuerte tejido social, donde los clubes de barrio, los centros culturales y las organizaciones civiles siempre han jugado un rol fundamental como espacios de encuentro y asistencia. Esta campaña vuelve a poner de manifiesto ese espíritu colectivo.