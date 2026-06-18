Morón se Muestra: Vuelve la exposición que busca poner en valor lo producido en el distrito

Este viernes 19 y sábado 20 de junio vuelve la exposición "Morón se Muestra", una iniciativa impulsada por el gobierno local que busca impulsar el desarrollo moronense y reunir a industrias, pymes y emprendedores del distrito.





En su tercera edición, el evento constará de dos jornadas para que los y las asistentes puedan conocer todo lo que se produce en Morón y participar de talleres, ferias de emprendedores, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y otras actividades.





La exposición "Morón se Muestra" tendrá lugar en la Plaza San Martín, ubicada en Belgrano y Buen Viaje y se presenta como todo un evento productivo, industrial, comercial, cultural y comunitario para el disfrute de los vecinos y las vecinas.





Una gran oportunidad con fechas dobles

Durante las dos jornadas de "Morón se Muestra", los y las moronenses podrán acceder a diversas propuestas y actividades destinadas para todas las edades.





El viernes 19 de junio todo comienza a las 9 de la mañana con una ronda de negocios que tendrá como objetivo fortalecer los vínculos entre empresas y emprendimientos locales.





También habrá una radio abierta, una charla sobre sobreendeudamiento y herramientas de abordaje, la presentación de un programa municipal de apoyo a emprendimientos productivos autogestivos con entrega de subsidios, talleres ambientales, capacitaciones en RCP y shows musicales en vivo.

Este fin de semana vuelve la expo "Morón se Muestra" al distrito.

Por su parte, durante el sábado 20 de junio se llevará a cabo la presentación del programa Hecho en Morón, con degustación de productos locales, talleres de biodiversidad, muestras culturales, un curso gratuito de Inteligencia Artificial y una clase abierta de zumba.





Hacia el final de la jornada, los vecinos y las vecinas podrán disfrutar de un show en vivo, con el cierre musical a cargo de Leo García.





Asimismo, durante ambos días, de 10 a 18, funcionará un espacio de orientación formativa y ocupacional y una posta de salud donde se aplicarán vacunas de calendario, antigripal y COVID.





Además, entre las 14 y las 16 se ofrecerá chocolate caliente para quienes visiten la Expo en la Plaza San Martín de Morón.