Día del Orgullo Autista: Esta semana se conmemorará la efeméride con una jornada en zona oeste

Este jueves 18 de junio se conmemora el Día del Orgullo Autista, una efeméride que tiene como objetivo poner en el centro de la discusión a las personas con autismo para que hablen por sí mismas sobre su diagnóstico, apostando a la concientización y la erradicación de los prejuicios.





Con esas premisas como bandera, la Fundación Ecco de Ramos Mejía, un espacio dedicado a la asistencia en salud mental, en conjunto con la Subsecretaría de las Personas con Discapacidad de La Matanza, organizaron un encuentro titulado "Construyendo Identidad" para visibilizar la efeméride y dar voz a las personas con autismo.





Se trata de una jornada que tendrá lugar en Jujuy al 3288 (San Justo) el próximo viernes 19 de junio de 9 a 13 y contará con la participación de profesionales de la salud mental especializados/as en autismo, así como también de expertas pertenecientes a la Fundación Ecco.





"Será una jornada abierta a la comunidad para reflexionar sobre identidad, derechos, participación e inclusión de personas autistas. Compartiremos información actualizada, estrategias de inclusión y experiencias que promuevan una comunidad más accesible para todos", destacaron desde el espacio de salud mental de Ramos Mejía.





Dentro de los y las profesionales que dirán "presente" en el encuentro de este viernes, se destacan el psicólogo especialista en autismo, Luciano Bongiovanni; la directora de Fundación Ecco y especialista en terapias DBT para autismo, Laura Ottone; la coordinadora del Departamento Neurodiversidad de Fundación Ecco, Luciana Corda; y las activistas neurodivergentes y creadoras del espacio Zona Divergente, Julieta Cartelli y Magalí Pérez.





Una fecha para no olvidar

La instauración del 18 de junio como el Día del Orgullo Autista es una fecha no tan conocida por la comunidad y, muchas veces, se confunde con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora todos los 2 de abril.





Sin embargo, ambas fechas son distintas pero complementarias, apostando a la inclusión y visibilización de formas diferentes y con enfoques que enriquecen la mirada y la perspectiva actual del autismo.





Según la Asociación Mentes Divergentes, mientras que el 2 de abril pone el foco en la concientización, la inclusión, los derechos y los apoyos que necesitan las personas autistas, la fecha del 18 de junio nació para "dar voz a las propias personas autistas, visibilizar sus experiencias y compartir su forma de ver el mundo".





En otras palabras, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo ayuda a que la sociedad comprenda mejor al autismo, y el Día del Orgullo Autista permite que las personas con autismo compartan quiénes son, cómo viven y qué tienen para decir de su propio diagnóstico y experiencia de vida.





Para poder profundizar aún más sobre estas cuestiones, podés participar del encuentro "Construyendo Identidad" por el Día del Orgullo Autista, organizado por Fundación Ecco y la Subsecretaría de las Personas con Discapacidad de La Matanza que se celebrará este viernes 19 de junio a las 9 en San Justo.





La actividad es abierta a la comunidad y con inscripción gratuita a través del siguiente mail: info@fundacionecco.com.ar