Ituzaingó: mas de 1300 niños prometieron cuidar el ambiente

En conmemoración del Mes Mundial del Ambiente, cerca de 1300 chicos y chicas que asisten a los jardines de infantes municipales y a primer año de nivel medio de escuelas públicas y privadas prometieron cuidar el ambiente, para vivir en un ambiente sano y biodiverso y prevenir y mitigar las problemáticas ambientales.



A diez años del primer compromiso ambiental, los y las estudiantes trabajaron de manera colectiva sobre las relaciones que hacen posible la vida en el humedal del Río Reconquista. La iniciativa apunta a que conozcan las problemáticas ambientales que afectan a la sociedad, comprometiéndose a impulsar acciones para la conservación del planeta y un futuro más sostenible.



En una de las jornadas, el intendente Pablo Descalzo expresó: “Es fundamental tomar conciencia y escuchar las voces de los y las estudiantes porque eso nos entusiasma, nos pone contentos, y nos llama a la reflexión”. Y agregó: “Los chicos y chicas trabajaron sobre los humedales que habitan en Ituzaingó, explorando sobre la flora y la fauna de esta casa en común que habitamos los ituzainguenses y nos cobija”.



El compromiso ambiental en establecimientos educativos es una más de las acciones que realiza el municipio, en el marco de una política pública local que apunta al cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.

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