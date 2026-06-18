Robo en Castelar y tiroteo en Ituzaingó: un adolescente quedó en la línea de fuego y recibió un disparo en la cara

Un violento raid delictivo que comenzó con el robo de un auto en Castelar culminó en Ituzaingó con dos delincuentes detenidos y un adolescente de 14 años, ajeno al hecho, herido de bala en el rostro. El incidente incluyó una persecución a lo largo de la colectora del Acceso Oeste y un feroz tiroteo a plena luz del día.



El episodio se inició este martes en la calle Arredondo y Avellaneda, en Castelar Norte, cuando dos sujetos armados interceptaron a una mujer de 46 años y le sustrajeron su Toyota Etios.



Tras el rápido aviso de la víctima al 911, la Policía implementó un operativo cerrojo. Con el apoyo de los centros de monitoreo municipales, los efectivos lograron ubicar el rodado cuando escapaba a alta velocidad en sentido hacia Luján.

Tiroteo y menor herido

Luego de una extensa persecución, a la altura de la avenida Martín Fierro, en Ituzaingó, se desató un intercambio de disparos, cuando el acompañante abrió la puerta trasera derecha del Etios y disparó hacia la policía, según informaron fuentes de la investigación a La Ciudad.



Los asaltantes dispararon a quemarropa contra el patrullero que los seguía de cerca, impactando dos disparos en el móvil policial.



En medio de esa balacera, un adolescente de 14 años con autismo que transitaba en motocicleta junto a su padre quedó atrapado en la línea de fuego. El chico recibió un impacto de bala que le perforó su cara, aunque fue amortiguado por el uso de casco.



El menor fue trasladado de urgencia y fue sometido a una cirugía para extraerle las esquirlas. Actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque deberá afrontar una nueva operación para la colocación de una prótesis.

Choque y detención

El escape de los asaltantes finalizó en la intersección de la calle Del Prado y la colectora. Los delincuentes se quedaron sin dirección en el vehículo robado, chocaron y, al verse rodeados por la Policía, decidieron entregarse.



Los efectivos aprehendieron al conductor, de 25 años, y a su acompañante, de 33, incautando dentro del habitáculo la pistola calibre .38 utilizada en el enfrentamiento.

Causa judicial e hipótesis

La causa recayó en la UFI N° 2 Descentralizada de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero. Debido a la participación de la Policía Bonaerense en el tiroteo, las pericias forenses fueron delegadas a la Gendarmería Nacional.



Los detenidos enfrentan cargos por robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causa en grado de tentativa.



Fuentes de la investigación confirmaron además que la fiscalía venía siguiendo a uno de los implicados a través de huellas dactilares que los vinculan directamente con la "banda del ariete", una organización criminal acusada de cometer entraderas recientes en el distrito.



La principal hipótesis es que el vehículo robado iba a ser utilizado para concretar nuevos asaltos bajo esa modalidad.