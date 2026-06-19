Se abrieron nuevas oportunidades laborales en Junio para Ituzaingó

El panorama laboral en la zona oeste sigue mostrando signos de movimiento y, para quienes se encuentran en la búsqueda activa de empleo, junio arranca con excelentes noticias en el distrito. El Municipio de Ituzaingó, a través de su Servicio de Intermediación Laboral, ha lanzado una nueva convocatoria con diversas búsquedas activas orientadas a dinamizar el mercado de trabajo local y conectar a las empresas de la región con los perfiles idóneos de la comunidad.





Esta iniciativa se presenta como un puente fundamental en tiempos donde conseguir empleo formal requiere no solo de capacitación, sino también de canales institucionales transparentes y accesibles. Desde la oficina de empleo local destacan que el objetivo es brindar herramientas reales de inserción laboral para que cada vecino y vecina pueda encontrar un puesto que se adapte a sus capacidades y expectativas.





Para esta reactivación del mes de junio, la oferta es variada y abarca sectores clave de la producción, la logística y la industria local. Entre los puestos más destacados que se encuentran vigentes, se solicita un auxiliar de depósito para desempeñarse en una importante empresa dedicada a la fabricación de bombas vaporizadoras, un rubro industrial con fuerte arraigo en el cordón productivo de la zona. Asimismo, el sector comercial y de cadena de frío suma vacantes: se busca un camarista para incorporarse al equipo de una reconocida distribuidora de helados de la región. Por último, apuntando al sector manufacturero, hay una búsqueda abierta para el puesto de operario de máquina en una importante empresa textil del partido.

La convocatoria está dirigida a todos los residentes de Ituzaingó que cumplan con los requisitos técnicos de cada área, pero sobre todo a aquellos que posean ganas de sumarse a proyectos estables y con proyección de crecimiento. Al tratarse de empresas consolidadas en el distrito, representa una gran oportunidad para reducir los tiempos de viaje y potenciar la economía interna del municipio.





Quienes estén interesados en postularse a alguna de estas búsquedas activas deben enviar su Currículum Vitae (CV) actualizado por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com . Es sumamente importante especificar en el asunto del correo el puesto al que se aspira para facilitar el proceso de selección y clasificación por parte de los selectores.





Por otra parte, para aquellos vecinos que prefieran realizar consultas de manera presencial, recibir asesoramiento sobre el armado del CV o conocer más detalles de los perfiles solicitados, pueden acercarse a la sede del Servicio de Intermediación Laboral. La oficina se encuentra ubicada en la calle Fragio 183, en pleno centro de Ituzaingó. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8 a 15 hs.