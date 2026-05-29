Argentina ya tiene a sus 26 jugadores para la Copa del Mundo

El entrenador Lionel Scaloni presentó la lista definitiva del Mundial, que irán en busca de conseguir el bicampeonato en Estados Unidos, México y Canadá.



El director técnico de la Selección Argentina dio a conocer ayer a los 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.



Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas, el combinado albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.



Respecto a la lista, se destaca la presencia de Messi, quien afrontará su sexta Copa del Mundo, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.



Por otra parte, los que harán su debut mundialista son: Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Juan Musso, Facundo Medina, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Nicolás González y Juan Manuel López.



En cuanto a las ausencias, la más relevante es la de Marcos Acuña, uno de los campeones del mundo en Qatar 2022.



Además, quedaron afuera Marcos Senesi, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni, quienes formaron parte de las convocatorias recientes del combinado nacional.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22:00 (horario de Argentina).



El seleccionado nacional, que integrará el Grupo J, continuará su camino el lunes 22 de dicho mes frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 14 hs.



La fase inicial terminará el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano, a partir de las 23 hs.



ESTOS SON LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA



ARQUEROS



· Emiliano Martínez - Aston Villa

· Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

· Juan Musso - Atlético de Madrid



DEFENSORES



· Gonzalo Montiel - River Plate

· Nahuel Molina - Atlético de Madrid

· Lisandro Martínez - Manchester United

· Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

· Nicolás Otamendi - SL Benfica

· Cristian Romero - Tottenham Hotspur

· Facundo Medina - Olympique de Marsella

· Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon



MEDIOCAMPISTAS



· Leandro Paredes - Boca Juniors

· Rodrigo De Paul - Inter Miami

· Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

· Enzo Fernández - Chelsea

· Alexis Mac Allister - Liverpool

· Valentín Barco - Racing Estrasburgo

· Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

· Nicolás Paz - Calcio Como 1907



DELANTEROS



· Lionel Messi - Inter Miami

· Thiago Almada - Atlético de Madrid

· Nicolás González - Atlético de Madrid

· Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

· Julián Álvarez - Atlético de Madrid

· Lautaro Martínez - Inter de Milán

· José López - Palmeiras



Antes del comienzo del Mundial, la Selección Argentina afrontará dos encuentros amistosos, el próximo sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field (College Station, Texas).



Luego, el martes 9 de dicho mes, cerrará su participación ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama), con horarios a confirmar.