Argentina ya tiene a sus 26 jugadores para la Copa del Mundo
juan jose levrero
El director técnico de la Selección Argentina dio a conocer ayer a los 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El entrenador Lionel Scaloni presentó la lista definitiva del Mundial, que irán en busca de conseguir el bicampeonato en Estados Unidos, México y Canadá.
El director técnico de la Selección Argentina dio a conocer ayer a los 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas, el combinado albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.
Respecto a la lista, se destaca la presencia de Messi, quien afrontará su sexta Copa del Mundo, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
Por otra parte, los que harán su debut mundialista son: Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Juan Musso, Facundo Medina, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Nicolás González y Juan Manuel López.
En cuanto a las ausencias, la más relevante es la de Marcos Acuña, uno de los campeones del mundo en Qatar 2022.
Además, quedaron afuera Marcos Senesi, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni, quienes formaron parte de las convocatorias recientes del combinado nacional.
Argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22:00 (horario de Argentina).
El seleccionado nacional, que integrará el Grupo J, continuará su camino el lunes 22 de dicho mes frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 14 hs.
La fase inicial terminará el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano, a partir de las 23 hs.
ESTOS SON LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
ARQUEROS
· Emiliano Martínez - Aston Villa
· Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
· Juan Musso - Atlético de Madrid
DEFENSORES
· Gonzalo Montiel - River Plate
· Nahuel Molina - Atlético de Madrid
· Lisandro Martínez - Manchester United
· Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
· Nicolás Otamendi - SL Benfica
· Cristian Romero - Tottenham Hotspur
· Facundo Medina - Olympique de Marsella
· Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
MEDIOCAMPISTAS
· Leandro Paredes - Boca Juniors
· Rodrigo De Paul - Inter Miami
· Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
· Enzo Fernández - Chelsea
· Alexis Mac Allister - Liverpool
· Valentín Barco - Racing Estrasburgo
· Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
· Nicolás Paz - Calcio Como 1907
DELANTEROS
· Lionel Messi - Inter Miami
· Thiago Almada - Atlético de Madrid
· Nicolás González - Atlético de Madrid
· Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
· Julián Álvarez - Atlético de Madrid
· Lautaro Martínez - Inter de Milán
· José López - Palmeiras
Antes del comienzo del Mundial, la Selección Argentina afrontará dos encuentros amistosos, el próximo sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field (College Station, Texas).
Luego, el martes 9 de dicho mes, cerrará su participación ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama), con horarios a confirmar.