León Ferrari llega a Ituzaingó en una muestra de lujo

El próximo 12 de junio y hasta el 4 de julio, la Galería Municipal de Arte de Ituzaingó se convertirá en el epicentro cultural del Conurbano Oeste al inaugurar, por primera vez en su historia, una exposición exclusiva del célebre artista plástico argentino León Ferrari. La exhibición, que reúne una cuidada selección de obras gráficas, objetos intervenidos y piezas en braille, representa un hito para la región y busca consolidar al espacio local dentro del circuito artístico indispensable de la provincia de Buenos Aires.



El evento principal, que conmemora el legado del creador, abrirá sus puertas formalmente a las 18:00 horas en la sede cultural ubicada en la calle Soler 217, en el corazón del municipio.

Un recorrido por el arte conceptual y disruptivo

La muestra ofrecerá a los visitantes una oportunidad única para adentrarse en el universo de un autor que desafió los límites del arte contemporáneo y las instituciones tradicionales. Victoria Ciezar, Licenciada en Curaduría e Historia de las Artes y responsable de las exposiciones de la Galería Municipal de Arte de Ituzaingó, detalló los pormenores de la colección que llegará al distrito:

"La muestra a exhibir reúne obra en papel de distintas épocas de la producción del artista, como las obras para ciegos en braille, hasta sus planos imposibles de su etapa en Brasil. Además, estarán presentes sus característicos objetos intervenidos".

Esta presentación es un fragmento de una extensa y exitosa exhibición realizada previamente durante los meses de marzo y abril de 2026 en el Palacio Otamendi del Municipio de San Fernando. Según explicó Ciezar, la llegada de las piezas fue posible gracias a la articulación institucional y al trabajo conjunto con la curadora Eugenia Azar, contando con el valioso aporte del Centro de Edición y de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA).



En aquella primera instancia en San Fernando, el homenaje incluyó el proyecto colectivo "Cartas a León", donde 23 artistas contemporáneos respondieron a la herencia estética de Ferrari a través de lenguajes tan diversos como el dibujo, el grabado y el videoarte, demostrando la vigencia absoluta de sus planteamientos conceptuales.

El impacto de un referente global en el Conurbano

Hijo del siglo XX y tercero de seis hermanos, León Ferrari consolidó una carrera de trascendencia internacional gracias a sus obras de profunda denuncia social y crítica al poder. Su relevancia global quedó respaldada por hitos insoslayables dentro del circuito internacional:



2007: Galardonado con el prestigioso León de Oro al mejor artista en la Bienal de Venecia.



2009: Exposición individual en el prestigioso MoMA (Museo de Arte Moderno) de Nueva York.



2010: Invitado de honor en el festival Les Rencontres d’Arles, en Francia.

Patrimonio Nacional: Sus producciones principales forman parte de la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina e ilustraron ediciones emblemáticas como el informe Nunca Más.



"León Ferrari es uno de nuestros artistas más valiosos", analizó Victoria Ciezar. "Siempre experimentó más allá de la técnica y buscó trabajar con la realidad social como materia artística para problematizar los alcances del poder y la condición humana", añadió la especialista para destacar el valor de la exposición.

+----------------------------------------------------------------------------+ | CRONOGRAMA DE LA EXPOSICIÓN | +--------------------------+-------------------------------------------------+ | Inauguración | Viernes 12 de junio - 18:00 hs | +--------------------------+-------------------------------------------------+ | Período de exhibición | Del 12 de junio al Sábado 4 de julio | +--------------------------+-------------------------------------------------+ | Horarios Lunes a Viernes | 10:00 hs a 17:00 hs | +--------------------------+-------------------------------------------------+ | Horarios Sábados | 10:00 hs a 18:00 hs | +--------------------------+-------------------------------------------------+ | Ubicación | Galería Municipal (Soler 217, Ituzaingó) | +--------------------------+-------------------------------------------------+

Ituzaingó se consolida en el circuito artístico

La llegada de Ferrari se enmarca en una ambiciosa agenda cultural que viene desarrollando la Galería Municipal de Ituzaingó. Durante el mes de mayo, el espacio albergó las muestras "Argentina, no lo entenderías" del artista Luc Mogni, y las piezas del "Museo Rodante. Colecciones en movimientos", impulsado por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Anteriormente, las salas recibieron a "Norita, cuando lo cotidiano se vuelve lucha", un ensayo visual del fotógrafo David Paoli Testa, y "El eterno Navegante", un tributo colectivo basado en la célebre historieta El Eternauta.



Respecto al impacto y las expectativas de esta nueva propuesta, Ciezar vaticinó que el objetivo central es "seguir trayendo a los bonaerenses experiencias visuales transformadoras y constituir así a la Galería Municipal de Arte de Ituzaingó como uno de los destinos necesarios del circuito artístico del oeste del Gran Buenos Aires".



La comunidad local y los amantes del arte de toda la región podrán visitar la exposición de forma gratuita hasta el próximo sábado 4 de julio.