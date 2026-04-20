Con respaldo de Hugo Moyano y Octavio Argüello se normalizó una histórica organización gremial de la región

En un contundente gesto de unidad y musculatura política, el sindicalismo de la zona oeste del conurbano se encamina hacia un reordenamiento clave. Durante el último plenario de Las 62 Organizaciones Peronistas, que congregó a más de medio centenar de gremios de todo el país, se resolvió avanzar de lleno en la normalización de la seccional que nuclea a Morón, Ituzaingó y Hurlingham.



El encuentro, que funcionó como la antesala de este proceso de fortalecimiento territorial, se llevó a cabo en la sede de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (CABA). Fue allí donde José Ibarra, titular a nivel nacional de Las 62 Organizaciones Peronistas, recibió un espaldarazo fundamental: contó con la presencia y el apoyo del histórico dirigente camionero Hugo Moyano, así como del secretario general de la CGT, Octavio Arguello.





La pata local de esta reestructuración tiene nombre y apellido. El encuentro contó con la participación destacada de Ernesto Ludueña, referente de Comercio de la Seccional Oeste, quien ya se perfila como el anfitrión del gran acto de normalización regional, pautado en la agenda sindical para el próximo 29 de abril.

La normalización de "Las 62": un conclave de alcance federal





La postal del plenario dejó en claro que la reorganización en el oeste no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia nacional para revitalizar este histórico brazo político-sindical. Hubo una fuerte presencia de dirigentes de primera línea que respaldaron el proceso.



Entre las figuras destacadas que dieron el presente estuvieron Facundo y Jerónimo Moyano (SUTPA y Camioneros), Ángel García (Seguridad), Fabián Hermoso (Químicos y Petroquímicos), Guillermo Mangone (Gas) y decenas de representantes de sectores clave como judiciales, peajes, informática, AFIP y estaciones de servicio, entre otros.