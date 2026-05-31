Casa TEA lanza un espacio terapéutico de orientación y contención en Ituzaingó

La red de contención comunitaria en Ituzaingó suma un nuevo e indispensable eslabón. Casa TEA, el reconocido espacio local dedicado al acompañamiento de personas con Condición del Espectro Autista, anunció el lanzamiento de una iniciativa profundamente humana y necesaria: un espacio terapéutico de orientación y contención pensado exclusivamente para madres y familias cuidadoras de personas con discapacidad.

Bajo la premisa de que "cuidar a quienes cuidan" es una tarea fundamental, este proyecto busca ofrecer un refugio de escucha activa y empatía. La rutina diaria de las familias cuidadoras suele estar cargada de exigencias, trámites y una entrega absoluta que, muchas veces, posterga el bienestar emocional de los propios adultos. Conscientes de esta realidad, desde la institución local decidieron pasar a la acción.





El propósito central de este nuevo ciclo es brindar un lugar seguro donde las madres puedan expresarse libremente, compartir sus experiencias, miedos y logros, sin sentirse juzgadas. El valor agregado de la propuesta radica en que cada encuentro estará estrictamente supervisado por profesionales de la salud, garantizando herramientas terapéuticas reales y un abordaje serio para el manejo del estrés y la salud mental.

"Sabemos lo importante que es sentirse acompañado y tener un lugar donde poder hablar el mismo idioma. En Casa TEA, cuidar a las familias también es parte de nuestro compromiso fundamental", señalaron desde la organización al presentar el proyecto.





La dinámica del espacio está pensada para sostenerse en el tiempo. Los encuentros se realizarán una vez al mes y contarán con el acompañamiento de distintos profesionales rotativos, lo que permitirá abordar la crianza y el cuidado desde múltiples disciplinas y perspectivas, fortaleciendo el tejido comunitario del barrio.





La cita para este primer taller ya tiene fecha y lugar confirmados en el mapa de nuestro partido. Se llevará a cabo el próximo jueves 4 de junio a partir de las 13:30 horas, en la sede de Belén 1386, esquina Brandsen, en pleno corazón de Ituzaingó.





Al tratarse de una modalidad de taller terapéutico que busca la intimidad y la participación de todos los asistentes, los cupos son estrictamente limitados. Por este motivo, se solicita a las interesadas realizar una inscripción previa. Para asegurar un lugar u obtener más información sobre el arancel o la modalidad, las familias pueden comunicarse directamente enviando un mensaje de WhatsApp al 11-6911-1766. Una vez más, las organizaciones de Ituzaingó demuestran que la empatía y la salud mental se gestionan mejor cuando se transforman en proyectos colectivos.