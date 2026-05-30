María Becerra y Trueno sorprendieron con su aparición en la UNLaM

En las últimas horas, el campus de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) dejó por un rato los apuntes de lado para convertirse en un set de filmación. Los artistas en cuestión, Trueno y María Becerra, eligieron las instalaciones de esta casa de altos estudios como el escenario para filmar partes de un nuevo videoclip.



Como era de esperarse, la noticia no tardó en llegar a los ojos de toda la comunidad universitaria. Los propios protagonistas grabaron el detras de escena de este rodaje y, en cuestión de minutos, hicieron explotar las redes sociales convirtiendo el hecho en tendencia.





Las cuentas oficiales de la universidad no se quedaron afuera del fenómeno y rápidamente capitalizaron la visita. "Una noche cualquiera en la UNLaM", postearon desde la cuenta oficial de Instagram de la Universidad Nacional de La Matanza al compartir el video que revolucionó las redes. El impacto fue inmediato: en pocas horas el posteo se inundó de likes, comentarios de alumnos incrédulos y miles de reproducciones.



En los breves fragmentos que los artistas y los fans compartieron en internet, se alcanza a escuchar de fondo el inconfundible beat de "Turrazo". Sin embargo, ambos decidieron mantener el hermetismo y dejaron encendida la incógnita sobre qué trabajo colaborativo estaban grabando exactamente en el lugar.

"La Nena de Argentina" y su conexión con el Oeste





No es la primera vez que María Becerra aparece estrechamente vinculada a la zona oeste. En el pasado, la cantante ya había confesado públicamente que le gustaba mucho pasar el tiempo en la Plaza Cumelén -también conocida como Plaza del Vagón- de Castelar.



Además, los vecinos de Ituzaingó la recuerdan muy bien tras su paso por el distrito. Es que ella estuvo acompañando a su novio, el artista urbano REI, el día que presentó un disco cantando de forma sorpresiva desde el techo de una estación de servicio ubicada sobre la Av. Santa Rosa.