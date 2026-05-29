Robo frustrado en el centro de Ituzaingó: quisieron vaciar un local de ropa pero los agarró la policía

Un oportuno llamado al 911 por parte de un vecino permitió frustrar un robo en banda contra un local de indumentaria en pleno centro de Ituzaingó. La Policía logró atrapar a los tres delincuentes in fraganti en el interior del comercio, cuando ya tenían la mercadería empaquetada en bolsas de consorcio y se preparaban para escapar.

El robo frustrado de madrugada

El hecho se registró durante la madrugada del 29 de mayo, aproximadamente a las 02:10 horas, en el establecimiento comercial "Matias Sport Clothes", ubicado en Los Pozos y 24 de Octubre.



Según fuentes judiciales, la banda logró ingresar al local tras forzar la cerradura del portón de la persiana metálica exterior y, posteriormente, violentar una puerta de madera interna.



Sin embargo, los ruidos del asalto alertaron a un vecino de la zona, quien se comunicó inmediatamente con el 911. Minutos después, efectivos de la Comisaría Primera de Ituzaingó arribaron al lugar, notaron la puerta abierta y los daños en la persiana, e ingresaron al comercio.

El botín en bolsas de consorcio

Una vez dentro, los uniformados descubrieron a los tres delincuentes en plena maniobra delictiva. Los asaltantes ya habían guardado gran cantidad de prendas de vestir dentro de bolsas de consorcio negras para facilitar su traslado.





Además de la ropa, los ladrones habían arrancado dos cámaras de seguridad pertenecientes al sistema de vigilancia del local para intentar ocultar su rastro.



Tras la aprehensión, el propietario del comercio reconoció los equipos de seguridad como propios y le fueron restituidos por la Policía, según informaron a La Ciudad fuentes judiciales.

Detenidos y sin domicilio fijo

La Justicia imputó a una mujer de 32 años y dos hombres de 23 y 20 por "Robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda en grado de tentativa".



A raíz del hecho, el titular de la UFI N° 1 de Ituzaingó, el fiscal Marcelo Tavolaro, solicitó formalmente al Juzgado de Garantías N° 4 de Morón que convierta la aprehensión de los acusados en detención formal.



Para fundamentar su pedido y evitar que los sospechosos recuperen la libertad, el fiscal advirtió que al momento de ser identificados por el personal policial, ninguno de los tres imputados pudo aportar un domicilio exacto, evidenciando una total "carencia de arraigo".