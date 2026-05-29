Uno de los primeros café de especialidad está en Ituzaingó

El auge del café de especialidad parece una moda reciente, pero en las calles de Ituzaingó la historia se escribe con aroma a grano seleccionado desde hace casi una década. En las últimas horas, nuestro barrio se convirtió en el epicentro de las tendencias culinarias gracias a la visita de la reconocida influencer gastronómica @camirecorre, quien llegó a la zona con un objetivo claro: registrar la magia de Aurelia, un verdadero pionero en el rubro que hoy vuelve a estar en boca de todos.





De acuerdo a lo revelado por la creadora de contenido en sus redes, este establecimiento ubicado Cnel. Pablo Zufriategui 658 no es ningún improvisado: nació en el año 2017, consolidándose como uno de los primeros cafés de especialidad en establecerse con firmeza en la provincia de Buenos Aires. Para quienes defendemos la bandera de Zona Oeste, saber que la vanguardia cafetera dio sus primeros pasos acá es un recontra hito.





¿Qué hace tan especial a Aurelia? Quienes cruzaron sus puertas coinciden en que la ambientación te abraza apenas entrás. La influencer destacó de manera ferviente la decoración del lugar y la altísima calidad de su café. Pero el verdadero secreto de su permanencia no está solo en los filtros, sino en su cocina: toda la pastelería es elaborada de forma artesanal en el propio local, garantizando frescura diaria y ese sabor casero que tanto nos gusta.

Para los amantes de las tardes largas, la gran estrella recomendada de la casa es el High Tea para compartir. Una propuesta completísima que viene con dos infusiones a elección, tostados salados, scones dulces con sus respectivos rellenos y una porción de torta Red Velvet que, en palabras de la experta, es sencillamente "espectacular".





Sin embargo, el aplauso cerrado se lo lleva una de las grandes particularidades de la carta: el Café Tiramisú, una genialidad de la cafetería de autor que viene coronada con una vainilla casera que te vuela la cabeza.





Ituzaingó sigue demostrando que no hace falta cruzar la General Paz para comer y tomar café de primerísimo nivel. Vecino, vecina... si todavía no pasaste por Aurelia, ya tenés la excusa perfecta.