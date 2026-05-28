Orgullo de Ituzaingó: Leonchalón ganó el Premio Gardel al mejor álbum de reggae

La música de la zona oeste del conurbano bonaerense vivió una jornada histórica. Leonchalón, la emblemática agrupación nacida en el 2007 en las calles de Villa Ariza, se alzó con el Premio Gardel 2026 en la categoría "Mejor Álbum de Reggae/Ska" por su aclamada obra discográfica "La Respuesta".



Este prestigioso galardón de la música nacional corona casi dos décadas de autogestión, persistencia e identidad barrial. De esta manera, el conjunto ituzainguense se posiciona en la primera línea del género a nivel federal.





Para consagrarse en esta edición de los Premios Gardel, los liderados por Santiago "Artifex" Benítez tuvieron que superar en una exigente terna a tres de los máximos referentes de la escena musical argentina. En dicha terna estuvieron nominados Dread Mar-I (A Tempo), Fidel Nadal (Raíces muy fuertes) y Sr. Flavio (Alfonsina y el otro mal).



El álbum ganador del Premio Gardel está compuesto por 7 canciones que logran fusionar de manera precisa las raíces jamaiquinas con los ritmos urbanos modernos, el dancehall y el rock. Es el fruto del esfuerzo de la banda por mantener siempre una lírica consciente y bailable.



Dentro del tracklist consolidado por la banda independiente de Ituzaingó, destacan composiciones como: "La Respuesta", "Si no regreso", "La vida te habla", "Si tu supieras", "Se va la luna", "Vale la pena" (colaboración junto a Fidel Nadal y Román El Original) y ""Hacia el mar".