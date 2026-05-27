Castelar sur: ladrones ingresaron a una escuela y provocaron destrozos en el kiosco

Delincuentes aprovecharon el fin de semana largo para ingresar a robar en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria N° 14, ubicada en la intersección de las calles Betbeder y 14 de Julio, frente a la plaza del Barrio San Juan.



El hecho fue descubierto el pasado martes 26 de mayo por la mañana, cuando los responsables del buffet, que funciona bajo la modalidad de concesión, ingresaron al establecimiento educativo y se encontraron con la desagradable sorpresa.

Destrozos y un antecedente reciente

Según confirmaron fuentes judiciales a La Ciudad, la denuncia formal fue radicada por la propietaria del kiosco. De la presentación surge que los delincuentes provocaron destrozos en el lugar, dañaron una computadora notebook y escaparon con dinero en efectivo y mercadería.



Un dato que encendió las alarmas de los investigadores es que, al realizar la denuncia, la comerciante reveló que el buffet ya había sufrido un robo de similares características el pasado domingo 17 de mayo, un hecho por el cual en su momento no se había iniciado una causa judicial.

La causa judicial

Respecto a la modalidad del robo, estimaciones señalan que los ladrones habrían entrado al predio a través de terrenos linderos.



El caso quedó bajo la órbita de la UFI N° 4 de Morón. Por estas horas, la causa se encuentra en plena etapa de investigación y las autoridades judiciales aguardan por los resultados de las pericias y las primeras diligencias policiales en la zona para intentar identificar a los responsables.