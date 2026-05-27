27 de may. de 2026
Ituzaingó

Llega a Ituzaingó la Oeste Fest Art

Diario La Ciudad

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Oeste Fest Art busca impulsar el crecimiento de emprendedores y artistas emergentes de Zona Oeste, generando un espacio donde puedan mostrar sus proyectos, conectar con el público y fortalecer la cultura independiente local.

Llega a Ituzaingó la Oeste Fest Art
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El próximo domingo 7 de junio llega la Oeste Fest ArtEdición Otoño 2026, una propuesta cultural independiente que reunirá emprendedores, artistas emergentes, gastronomía y música en vivo en la Sociedad de Fomento Unión y Progreso de Ituzaingó.

El evento tendrá lugar de 11 a 21 hs en Anchorena 1340, entre Bartolomé Natal y Francisco Emperanza, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. La feria contará con más de 20 expositores de distintos rubros, propuestas de arte, deco y moda, además de shows en vivo, sorteos y actividades pensadas para toda la familia.



Entre los artistas confirmados se encuentran:

  • Ame la Música – Américo: artista callejero de rock nacional en versión acústica, conocido por sus presentaciones en el Tren Sarmiento. Durante la jornada también participará en la conducción, animación, karaoke y acompañamiento de actividades y sorteos.

    Mica Cuevas: cantante de folklore argentino con un repertorio de zambas, chacareras y gatos tradicionales.

Desde la organización explicaron que Oeste Fest Art busca impulsar el crecimiento de emprendedores y artistas emergentes de Zona Oeste, generando un espacio donde puedan mostrar sus proyectos, conectar con el público y fortalecer la cultura independiente local.

Más información en Instagram: @oestefest.art

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