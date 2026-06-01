Intento de femicidio en Castelar Sur: atacó a golpes a su expareja

Armado con una cuchilla de carnicero y utilizando un pico de albañil para derribar la reja, un hombre de 45 años irrumpió en la casa de su expareja en Castelar Sur para atacarla. Tras recibir violentos golpes en el rostro, la víctima de 40 años logró escapar, se atrincheró en un cuarto junto a su hijo y alertó al 911, evitando así lo que pudo ser un trágico femicidio.

Antecedentes y viaje desde la Costa

Según confirmaron fuentes judiciales a La Ciudad, el agresor había viajado desde la localidad balnearia de Mar del Tuyú, donde residía actualmente, hasta el domicilio de la víctima en el partido de Morón.



De acuerdo a fuentes judiciales, el hombre cuenta con antecedentes penales por robo y ya sumaba denuncias previas por violencia de género radicadas en el Partido de La Costa, ciudad donde la expareja convivía tiempo atrás. Sin embargo, esas denuncias no habían derivado en una condena.

El ataque con un pico y una cuchilla

El hecho se desencadenó en una vivienda ubicada en la calle Gabriel Miró y Lacarra. La víctima fue sobresaltada por fuertes ruidos provenientes del patio. Al asomarse, constató que era su expareja, quien a base de golpes con un pico de albañil logró destrozar y forzar la reja del acceso principal.



Al ingresar al domicilio, el agresor atacó a la mujer con golpes en el rostro. La víctima logró zafarse, tomó a su pequeño hijo y corrió a atrincherarse en una de las habitaciones de la finca. Desde allí, aterrada, logró dar aviso al sistema de emergencias.

Aprehensión y traslado a la fiscalía

Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron al domicilio y se encontraron con el hombre, lo redujeron y lo aprehendieron. Durante el registro del lugar, secuestraron el pico utilizado para violentar el ingreso y una cuchilla de carnicero que el sujeto llevaba oculta entre sus pertenencias.



Tras el ataque, la mujer fue asistida por una ambulancia y trasladada al Hospital Güemes de Haedo, donde recibió contención y curaciones por las heridas en su rostro. Horas más tarde fue dada de alta y regresó a su hogar.



La causa quedó en manos de la UFI N° 10 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Hondeville, quien caratuló el expediente de manera preliminar como "Homicidio agravado en grado de tentativa".



Por su parte, las fuentes judiciales adelantaron a este medio que durante la jornada de hoy lunes se realizará el traslado del imputado a sede fiscal para tomarle declaración indagatoria (en el marco del artículo 308 del Código Penal). Tras ese procedimiento, el imputado quedará formalmente en condición de detenido mientras avanza la investigación.

En caso de que sufras violencia de género

Si te encontrás en una emergencia, podés llamar al 911. Si necesitás asesoramiento, información o contención, podés llamar al 144. Cualquiera de estos números tiene atención las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.