Otro golpe al bolsillo: Conocé los nuevos aumentos del mes de junio en transporte, prepagas y servicios

Con el inicio de un nuevo mes, vuelven a aumentar las tarifas de los servicios esenciales, tales como luz, gas, electricidad y transporte, una escena que preocupa cada vez más a las familias argentinas en medio de un contexto de fuerte ajuste a nivel nacional.





A partir de este lunes 1 de junio, entran en vigencia las nuevas tarifas de transporte público, una medida que afecta a los colectivos tanto de CABA como de la provincia de Buenos Aires.





En el caso del transporte del territorio bonaerense, el costo del boleto mínimo de colectivo será de $1015,61, mientras que en la Ciudad pasará a ser de $788,28.





Además, para quienes utilicen servicios de líneas de colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir del 15 de junio el boleto mínimo pasará de costar $714 a $728,28. Por otra parte, ese mismo día, el pasaje mínimo de tren también se verá afectado, pasando a costar de $310 a $350.





¿Qué pasará con la luz y el gas?

Por fuera del transporte público, los servicios hogareños también sufrirán un aumento que impactará en las próximas facturas a partir del mes de junio.





En el caso de la electricidad, las tarifas del AMBA tendrán un aumento del 1,5%. Sin embargo, según adelantó el gobierno nacional, dicho incremento estará acompañado por una bonificación extraordinaria que eleva el nivel de subsidio hasta el 62% del consumo base para los sectores alcanzados.





Por otra parte, la semana pasada, la Secretaría de Energía comunicó que la factura media de gas a nivel país tendrá un aumento de 2,81%, pero que habrá mayores subsidios, con el pretexto del conflicto en Oriente Medio.





De esta manera, se extenderá por un mes más la bonificación extraordinaria del 25% en la factura de gas de junio para usuarios residenciales de menores ingresos que estén registrados y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).





Educación y salud...también con aumentos

Dentro de los servicios que decidieron aumentar sus cuotas se encuentran además los colegios privados y las empresas de medicina prepaga, que informaron nuevas actualizaciones en sus costos que se aplicarán a partir de este mes.





En el caso de las prepagas, se prevé que habrá un aumento entre el 2,6% y el 2,9%, según el plan elegido. Además, en algunos casos, se modificaron los valores de los copagos.





Asimismo, las escuelas de gestión privada tendrán un aumento en sus aranceles que ronda entre un 4% y 5%, una medida que afecta tanto a establecimientos de la provincia de Buenos Aires como de CABA.